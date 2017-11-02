24 октября 2017 года в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ бренда NIKOLAY LEGENDA.

На подиуме была предоставлена коллекция ISSUE 9 «HURRICANE RIOT» сезона SS18, которая, подобно урагану, вдохновлена непостоянством океана и тропического леса.

Коллекция представляла собой цветовую модель, для воплощения идеи которой была проделана колоссальная работа с хроматичностью (интенсивностью) цвета. В коллекции были представлены только полностью однотонные образы. Кульминацией показа стал жакет, расшитый вручную более чем 3000 градиентными крылышками жуков.

Подбор ткани и крой передавали пластическую структуру расщепленных тропических листьев, а силуэты жакетов напоминали форму крыльев мотыльков. Легкие разлетающиеся платья и шифоновые рубашки подчеркивали настроение коллекции.

Также в сезоне SS18 бренд N.LEGENDA принял участие в акции «Российские дизайнеры против СПИДа». Данный проект был реализован MBFW Russia и Министерством здравоохранения РФ. Главная задача этого проекта — привлечь широкое внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекций в России. Дизайнер создал уникальный образ красного платья, который открывал показ.

www.nikolaylegenda.com

Тэги: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, N.LEGENDA, весна-лето 2018