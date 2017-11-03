Коллекция adidas StellaSport сезона осень-зима 2017

adidas StellaSport представляет коллекцию сезона осень-зима 2017, созданную для открытий. От бега до фристайла, от фитнес-студии до улиц – в новом сезоне приключение с яркими принтами и универсальными образами продолжается. Исследуя мир через движение, активные девушки StellaSport с гордостью демонстрируют свой стиль креативных тренировок.

Дай волю решимости и творчеству, комбинируя бра и леггинсы с технологией Techfit оранжевого и синего цветов. Кроссовки Aleki X kicks, сочетающие индиго, синий и чёрный цвета, созданы из особых дышащих материалов и имеют надёжную систему фиксации стопы, позволяя активным девушкам не ограничивать себя в тренировках и выглядеть стильно и в фитнес-зале, и на улице. Завершить образ поможет укороченная худи цвета индиго с яркими оранжевыми вставками.

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adidas StellaSport

adidas StellaSport

Стереть границы возможного и дотянуться до неба поможет самый смелый и яркий образ сезона – топ с «облачными» принтами и контрастной оранжевой молнией в сочетании с компрессионными леггинсами тех же оттенков. Будь по-настоящему стильной в топе цвета индиго с оранжевой вставкой, выгодно подчёркивающей талию. В прохладную погоду надевай укороченную толстовку или ветровку.

Создавать запоминающиеся моменты и вдохновляться разнообразием цветов помогут вещи из коллекции с драгоценными камнями. Танцуя на улице, покоряя новые маршруты или пересекая финишную черту, всегда можно чувствовать себя уверенно в ярком спортивном бра с компрессионной резинкой контрастных оттенков и удобной футболке. Превратить свой образ из спортивного в повседневный поможет толстовка с оранжевыми вставками, а согреться и днём, и ночью – темно-синий бомбер с капюшоном. Завершающим акцентом станут многофункциональные кроссовки Aleki X kicks, выполненные в синих и черных цветах.

Когда температура воздуха падает, стоит одеться теплее. Девушкам StellaSport помогут не замёрзнуть тёплые темно-серые худи и леггинсы, яркая шапка и варежки. Дополнит зимний образ утеплённый рюкзак с контрастными вставками.

Тэги: adidas StellaSport, женская коллекция, одежда для спорта, спортивная коллекция