VICTORIA ANDREYANOVA, весна-лето 2018

VICTORIA ANDREYANOVA ss’18

Виктория Андреянова представила коллекцию ss’18, вдохновленную женскими характерами «Повестей Белкина» А.С. Пушкина.

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Victoria Andreyanova

Victoria Andreyanova

Отбросьте мысли о чепчиках, подъюбниках и ярусах. Коллекция также далека от историзма, как мысли пушкинских героев от путешествий в открытый космос. Это путешествие иного рода — в хитросплетениях женской логики, в конфликт желаний и стихий. Это история о том, что за глубокими цветами живут глубокие смыслы. О том, что оставаться живой — значит трепетать и сдаваться, чтобы потом увериться в добрых намерениях судьбы. О гармонии в несовершенстве. О лунном свете, что укажет путь к любимому. Девичья душа — потемки. Но настроение цвета звездной ночи сменится серым монохромом сомнений лишь для того, чтобы на рассвете белая пелена расступилась и взошли розовые надежды. А кружевное счастье не заставит себя долго ждать.

В коллекции представлены объёмные плащи и рубашки, свободные платья и брюки из шелка, вискозы и хлопка. Фактуры: игра матовой и блестящей стороны, рогожка, атлас. Цвета коллекции: палитра синего от морского до кобальта, дымчатый, серо-розовый, розовый через пелену белого. Принтами коллекции являются пасторальные рисунки карандашом.

Тэги: Victoria Andreyanova, Виктория Андреянова, весна-лето 2018