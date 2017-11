Кампания Under Armour в честь женщин, которым нет равных

Under Armour и современные поэты-декламаторы посвящают стихи выдающимся спортсменкам, достижения которых часто принижаются в сравнении с мужчинами

Компания Under Armour запускает новую глобальную маркетинговую кампанию Unlike Any («Вне всякого сравнения»). При участии современных поэтов-декламаторов Under Armour чествует беспрецедентные достижения спортсменок, сумевших выйти за рамки гендерных сопоставлений и достичь атлетического совершенства. Unlike Any – это рассказ о выдающихся талантах пяти амбассадоров Under Armour: чемпионки мира по горнолыжному спорту Линдси Вонн, прима-балерины Американского театра балета Мисти Коупленд, чемпионки мира по спринтерскому бегу Наташи Хастингс и двух спортсменок, совсем недавно присоединившихся к Under Armour, – профессиональной каскадерши Джесси Графф и актрисы и чемпионки Китая по тхэквондо Зои Чжан (Чжан Ланьсинь).

«Я верю, что благодаря внутренней силе можно совершить то, что кажется невозможным. Эта кампания – торжество той внутренней силы, которая есть в каждом человеке. Это напоминание каждой женщине, которая недооценивает себя из-за неуместных сопоставлений, что она сильна, уникальна и действительно вне всякого сравнения», – говорит Мисти Коупленд.

Серия рекламных роликов для кампании была снята Джорджией Хадсон из Agile Films в партнерстве с дизайнерской студией Droga5. Каждый ролик фиксирует движения героинь под разными углами обзора, чтобы в полной мере запечатлеть их атлетизм и подчеркнуть внутреннюю силу, позволившую им добиться больших высот и стать вне всякого сравнения. Каждая история – это лирическое прославление женской воли из уст современных поэтов. Взрывные забеги Хастингс, сальто Графф, заставляющие забыть о силе притяжения, молниеносные удары Чжан и потрясающая пуантовая техника Коупленд демонстрируют, что каждая из героинь – действительно вне всякого сравнения.

«Мы создали женскую коллекцию Under Armour, основываясь на инновационных продуктах, и сопроводили ее рассказом о спортивных достижениях женщин. Мы будем продолжать открывать новые горизонты, шаг за шагом показывая, как женщины заставляют переосмыслять спортивные достижения, и предлагая отличную продукцию, которая отвечает растущим потребностям спортсменок», – пояснила Пэм Кэтлетт, старший вице-президент и генеральный управляющий женской линии Under Armour.

Ознакомиться с кампанией в полном объеме и приобрести товары из женской коллекции осень/зима 2017 можно в официальном розничном магазине Under Armour в ТЦ «Метрополис» (Москва).

Все ролики Unlike Any выложены на youtube.com/UnderArmourRussia.

Тэги: Under Armour, женская коллекция, занятия спортом, рекламная кампания, спортивная одежда