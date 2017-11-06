Модный показ ДЛТ Fashion Show 2017/18

2 ноября 2017 года в Санкт Петербурге состоялся показ модных коллекций ДЛТ Fashion Show сезона 2017/18.

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Модный показ в ДЛТ

ДЛТ, осень-зима 2017/18

Стилистом и режиссером показа выступила Наталья Гольденберг, креативный директор ЦУМ. В центре внимания находились самые модные вещи из текущих коллекций Balenciaga, Saint Laurent, Dries Van Noten, Vetements, Lanvin, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Celine, Calvin Klein 205W39NYC, Simone Rocha и других брендов.

Гостями вечера стали: Даша Малыгина, Дарья Аничкина, Наталья Гольденберг, Ален Энумба, Екатерина Дарма, Майя Забошта, Юлия Костикова и многие другие.

Тэги: Санкт-Петербург, модный показ, осень-зима 2017/18, универмаг ДЛТ