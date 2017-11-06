Вторая капсульная коллекция джинсов G-Star RAW и Фаррелла Уильямса

Идейный вдохновитель и, как он сам себя называет, «Head of imagination» G-Star RAW Фаррелл Уильямс, представит в России вторую капсульную коллекцию Elwood X25 Collection – символ свободного самовыражения и творчества. Для коллекции осень-зима 2017/18 бренд и Фарелл снова переступают через общепринятые нормы и превосходят все ожидания, показав вторую капсулу G-Star Elwood X25 – выражение неослабевающей креативности, воплощенное в 25 абсолютно новых принтах, тщательно отобранных самим Фарреллом.

В новом сезоне джинсы G-Star Elwood предстанут во множестве свежих образов, среди которых шотландская клетка, различные камуфляжи и анималистичные принты. Черпая вдохновение от разнообразия природы, царства животных и классических узоров, эта коллекция представляет новый взгляд на саму суть самовыражения. Исполненные в различных вариациях, каждая модель обладает своей уникальной историей: принты с детализированной вышивкой, а также использование современных технологий печати, цифровые принты животных окрасов, классические принты в новых и неожиданных вариациях.

В новой кампании помимо Фаррелла Уильямса в кампании принял участие разносторонний, динамичный и креативный коллектив: Адвоа Абоа, Джин Кэмпбелл и Леннон Галлахер. Художественным руководителем выступила Ронни Кук Ньюхаус из креативного агентства House + Holme, а фотографом – Коллье Шорр. Лицом кампании стали Адвоа Абоа – модель международного класса, адепт здорового образа жизни и основатель Girls Talk – мультимедийной платформы для девушек; ее сестра Кесева; модели Джин Кэмпбелл, Индия Грэм и Брук Перри; шотландский актер и активист Коннор Ньюэлл, а также Леннон Галлахер – фотомодель, сын фронтмена Oasis, Лиама Галлахера. На видео звезды говорят о своем взгляде на мир, о том, что для них сейчас важно: от «дружбы», «общности» и «солидарности», до «индивидуальности» и «признания себя таким, какой ты есть».

Все члены команды известны манерой прямо выражать свои мысли, и поэтому все они выбрали G-Star Elwood на свой вкус – Брук Перри выбрала модель с завышенной талией, а джинсы более свободной, мужской посадки, отлично подошли Адвоа Абоа. Эта фотосессия доказала, что несмотря на их различия и непохожесть, каждый смог подобрать себе модель – одну из самых культовых в мире денима за последние двадцать лет, но сделать ее своей.

G-Star Elwood является символом инноваций и остается одной из самых узнаваемых моделей джинс в истории. Модель Elwood появилась на свет в 1996 году и стала первой из созданных по методу 3D, при котором джинсы конструируют на трехмерной модели, а не по традиционным шаблонам. Узнаваемость и новаторство – не единственные характеристики Elwood: они также служат и символом индивидуальности, ведь благодаря их конструкции они выглядят уникально на любой фигуре.

Продажа коллаборации Фаррелла Уильямса и G-Star RAW стартует 28 октября в фирменных магазинах G-Star RAW и концепт-сторе The Misia, расположенном в Москве на ул. Большая Дмитровка, 9. Цена мужских и женских моделей составит от 9500 руб.

Адреса магазинов G-Star RAW в Москве:

ТРК «VEGAS Крокус Сити», 2-й этаж

ТРК «VEGAS Кунцево», 56-й км МКАД, BoxCity «Крокус Сити», ст. м. «Мякинино»

ТРК «VEGAS Каширское шоссе», 1-й этаж

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