Gentiluomo Scarpe — мужская обувь ручной работы из Италии

В «Гименее» открылся новый салон мужской обуви Gentiluomo Scarpe, специализирующийся на продаже и обслуживании итальянской обуви ручной работы и аксессуаров класса люкс.

Коллекции обуви производятся на небольших мануфактурах в разных регионах Италии с использованием высококачественных и экзотических материалов, среди которых кожа страуса, крокодила, американского оленя, телячья кожа, замша.

В Gentiluomo Scarpe представлены модели на каждый день: классические ботинки, мокасины, брогги и многие другие. Также в бутике можно приобрести различные аксессуары: перчатки, ремни, зонты, носки.

Готовые изделия не вызывают дискомфорта и усталости, так как эксперты предусматривают индивидуальные особенности ступни. Также для своей пары ботинок клиент может выбрать эксклюзивное окрашивание и фурнитуру.

Благодаря ремесленным традициям и любви мастеров к своему делу каждое изделие под маркой Gentiluomo Scarpe напоминает произведение обувного искусства.

Бутик Gentiluomo Scarpe в Гименее – это третий по счету бутик в Москве. Ранее компания открыла магазин в ТЦ «Времена года» и ShoesBar by Gentiluomo Scarpe на улице Яузской.

Адрес магазина: «Гименей», Большая Якиманка, 22

Режим работы: 10:00 – 22:00

Тел.: +7 (495) 509-44-76

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