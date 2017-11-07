Коллекция Sergey Sysoev, весна-лето 2018

Sergey Sysoev, весна-лето 2018

Время идеального хаоса и интеграции глубины прошлого в содержание современного. Время, в котором любой порядок мгновенно становится деконструкцией. Прошлое нельзя разрушить. Его можно только переосмыслить. Если его перечеркивать, то только бархатными лентами. Если иронизировать, то над собой. Мир без иронии равен пошлости.

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Sergey Sysoev

Sergey Sysoev

Новыми героями времени становятся вещи и продукты. Новыми лозунгами — логотипы. За ними стоит философия объединения. Основные тезисы предвыборных программ теперь пишутся на пайетках. Время стирает границы между мужским и женским, взрослым и детским, массовым и элитарным, синтетическим и биологическим.

Пусть цветут все цветы, сказал Конфуций. И расцветают на принтах и лицах, — продолжаем мы. Люди, похожие на роботов, или роботы, похожие на людей. Мы еще до конца не определились, остаться ли нам здесь, в мире революций и инноваций, или освоить космос и переселиться туда. Но в одном мы точно уверены. Из всех революций нам нравится джинсовая. Из всех реальностей — та, что которой управляют чувства, а не эмоции. Если красный — только неорганический. Если в отпуск — то в 70-е. Посмотреть, как все начиналось…

http://sergeysysoev.ru/

Тэги: Sergey Sysoev, Сергей Сысоев, весна-лето 2018, женская мода