Maria Majazz сыграет концерт над уровнем «винилового неба»

10 ноября 2017 года группа Maria Majazz представит новую концертную программу в культурном баре VinyllaSky.

Maria Majazz – исключительно петербургское явление в музыкальном мире – песни, которые сам коллектив определяет как atmospheric song. Спустя год после выхода дебютной пластинки музыканты презентуют новую программу, полную неожиданностей, доносящую музыкальные краски и личные смыслы прямо до глубины души.

Лидер и муза коллектива Мария Семёнова поёт: «Море мое называется сердцем», и в этом море девушка смело покоряет волны. Мария не побоялась поставить на карту всё, что у неё было, чтобы получить самый главный приз – возможность заниматься любимым делом, писать музыку и дарить ее слушателям.

Соул, поп-джаз, где-то даже арт-рок – под влиянием глобализации границы жанров стираются и одни течения впускают в себя другие. Это и формирует понятие «современный джаз», который присутствует в творчестве группы в виде свободы, ведь по словам вокалистки «как и море, музыка – свободная стихия». В этом свободном плавании группа пребывает с 2013-го года, периодически высаживаясь на островах различных сценических площадок в родном Петербурге, в Москве, а также в европейских городах. Ноябрьский soul’ник – презентация новых треков, которые, как бортовой журнал капитана, поведают об увиденном азбукой нот и ритмов.

VinyllaSky – «культурный» бар в самом центре Петербурга. Камерная музыка, хитроумный алкоголь, небанальный винил. Будет похоже на большую дружескую вечеринку, когда хозяин дома не знает по именам всех приглашенных, но именно это позволяет лучшим неслучайностям и знакомствам случиться.

Культурный бар VinyllaSky: Санкт-Петербург, Лиговский пр., 81

Сбор гостей в 19:00, начало концерта в 20:00

Билеты от 500 Р на сайте: goo.gl/NpPxX6

Встреча: https://vk.com/mariamajazz_new

Тэги: Maria Majazz, Санкт-Петербург, бар VinyllaSky, музыка, современный джаз