Капсульная коллекция ALEC x PLEIN

В новом сезоне Филипп Пляйн совместно с художником из Лос-Анджелеса Алеком Монополи выпустил капсульную коллекцию мужской и женской одежды, которая поступит в продажу в начале ноября.

Среди фаворитов — футболка и свитшот с изображением Алека в бандане, разбрасывающего долларовые купюры из знаменитой банки супа Энди Уорхола.

В коллекции также представлены кашемировые пуловеры, деним, кожаные бомберы, рюкзаки и обувь, украшенные яркими и нестандартными принтами.

Долларовые знаки и буйство красок для граффити — свежий и смелый штрих на низких и высоких кроссовках, дополняющих коллекцию.

Капсульная коллекция будет представлена в бутиках Philipp Plein с ноября 2017 года.

Тэги: Philipp Plein, капсульная коллекция, кроссовки, свитшоты