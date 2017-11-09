Капсульная коллекция ALEC x PLEIN

09.11.2017 • Шопинг • : 29

В новом сезоне Филипп Пляйн совместно с художником из Лос-Анджелеса Алеком Монополи выпустил капсульную коллекцию мужской и женской одежды, которая поступит в продажу в начале ноября.

Среди фаворитов — футболка и свитшот с изображением Алека в бандане, разбрасывающего долларовые купюры из знаменитой банки супа Энди Уорхола.

В коллекции также представлены кашемировые пуловеры, деним, кожаные бомберы, рюкзаки и обувь, украшенные яркими и нестандартными принтами.

Долларовые знаки и буйство красок для граффити — свежий и смелый штрих на низких и высоких кроссовках, дополняющих коллекцию.

Капсульная коллекция будет представлена в бутиках Philipp Plein с ноября 2017 года.

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