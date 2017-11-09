KATYA EROKHINA, осень-зима 2017-2018

В новой коллекции осень/зима 2017-2018 российский бренд KATYA EROKHINA выбрал путь женственности и комфорта.
Взяв за основу классический силуэт, дизайнер Катя Ерохина создает новые формы и целостные образы. Сердце марки – это платья: лаконичные и сложные, строгие и романтичные, универсальные и для особых случаев. Платья, которые иллюстрируют собой новый взгляд на женственный стиль – яркий, чистый, непринуждённый, с нетривиальным подходом к формообразованию. Находясь в поисках идеального баланса, дизайнер смело сочетает актуальные тенденции – минималистичный крой, oversize-объёмы или спортивные силуэты – с отчетливым пониманием женской красоты и традиционными ценностями вневременной классики. Помимо платьев в коллекциях марки можно найти другие необходимые вещи: женственные комплекты с кроп-топами и узкими юбками, ультрамодные комбинезоны, изящные жилеты, замечательно дополняющие образ.
Фотограф: Nataliya Kogan
Макияж: B.B. Team
Стиль: More & More agency
Продакш: More & More agency
Модель: Polina @ Look Models
В концепцию новой коллекции KATYA EROKHINA легли сочетание и комбинирование разных текстур и форм, поэтому особое внимание уделяется отделке и использованию материалов высокого качества. Ключевыми деталями являются драпировка из атласа, стеганная блестящая ткань и складки-оригами.
Платья-футляры подчеркнут изгибы женской фигуры, создав идеальный силуэт. Юбки с накладными карманами, с запАхом и на пуховицах, выполненные из кожи, шерсти и эластичного материала, представлены в мини и миди, поэтому выбор возможен для каждой девушки. Трикотажный топ с рукавами ¾, украшенный атласной драпировкой на груди, станет настоящим must-have в гардеробе модницы, которая предпочитает нестандартную классику.
Дизайнер грамотно работает с принтами — контрастная полоска, свежие цветочные россыпи, сложные орнаменты из разноцветных ромбов позволяют разбавить классический и сдержанный гардероб хозяйки. К отточенному крою всегда добавляются оригинальные авторские изюминки, такие как, например, архитектурная форма рукава, складка-оригами на лифе платья или перфорированная фактура, видоизменяющая вид классической юбки-карандаша.
В коллекции KATYA EROKHINA используются только комфортные и качественные материалы.
Основные цвета коллекции – бескомпромиссный классический черный, насыщенный бордовый, кирпично-красный, пудрово-серый удачно дополняются нежно-голубым, бежевым и бледно-канареечным оттенками. Вся цветовая гамма линейки прекрасно коррелируется между собой, позволяя гармонично сочетать образы.
Марка Katya Erokhina представлена в шоу-руме по адресу: Москва, Неглинная улица, 29/14, строение 3, в Trendisland в ТЦ «Авиапарк».
www.katyaerokhina.ru
Тэги: Katya Erokhina, Катя Ерохина, женская коллекция, осень-зима 2017/18