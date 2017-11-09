Показы Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg

4 ноября 2017 года в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге прошел #MBFashionDay. Коллекции представили российские бренды SENSUS COUTURE, LARISSA POGORETSKAYA и VIKKI (Victoria Afanaseva).

SENSUS COUTURE – дизайнер Никита Богинский основал бренд SENSUS COUTURE в 2014 году. Никита показал коллекцию, представленную на последней Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Коллекция «Total», показанная в этом сезоне, – это вторая сезонная коллекция бренда. Главное действующее лицо коллекции – это сильная и властная женщина, которая сродни тоталитарному режиму, требует все, не давая ничего взамен. Коллекция выполнена в стиле конструктивизм, милитаристский performance. Константа коллекции (беж, золото, черный) представлена в пайетках, глиттере, органзе, сетке. Бушлат цвета хаки с бархатным отложным воротником и золотыми пуговицами; красное пальто с аппликацией на спине из глиттера и кружевной прозрачный комбинезон. Детали: рукава-фонарики, красно-бежевые воланы, асимметричный крой, красные лампасы, клеш, плотные белые колготки.

Вдохновение бренда LARISSA POGORETSKAYA складывается из путешествий, музыки, кинематографа, исторических ассоциаций, любимых деталей костюма с которыми играешь, как музыкант играет с нотами и музыка каждый раз звучит иначе. В коллекции «Пьеро» много широких или зауженных укороченных брюк и мало приталенных вещей. Большинство вещей в коллекции созданы в стиле унисекс. Струящиеся линии свободных силуэтов, мягкие складки шелковых и шерстяных тканей, характерные крупные пуговицы, ассиметричный крой, «мятые», нарочито небрежные, «жатые» жабо, манишки и крохотные шапочки впрямую указывают на героев театра дель арте. Сочетаются бархатный кафтан до пола и льняное платье. Обувь – брутальная, никаких каблуков – и даже струящиеся длинные платья из черного шелкового бархата в стиле начала прошлого века носятся с нарочито грубыми современными ботинками. Коллекция создавалась совместно с Александрой, дочерью дизайнера Ларисы Погорецкой. Ассоциации: старый Петербург, Серебряный век, Вертинский, Пьеро, немое кино, «Русские сезоны» Дягилева.

Бренд VIKKI (Victoria Afanaseva) — постоянный участник MBFashionDay. VIKKI (Victoria Afanaseva) использовала для изготовления коллекции шелк, хлопок, купра, а также сложносоставные материалы, внешний синтетический слой которых предназначен для сублимационной печати. Образы коллекции не обращаются к стилям других эпох. Создавая одежду, дизайнер «документирует реальность». Выбор технологий материалов обеспечивает удобство использования одежды: она не мнется, не требует химчистки, обладает комфортными термическими свойствами. Оптимизация производства позволяет изготовить уникальную и абсолютно индивидуальную вещь, сократив время от момента создания рисунка до готового изделия до двух дней. В коллекции весна-лето 2018 представлены юбки, легкие шелковые многоярусные сарафаны, укороченные свободные брюки, футболки. Многие образы созданы с акцентом лент или отсутствием ткани на одном плече. Цвета изделий: песочный, белый, черный, телесный.

Титульный партнер Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg – Mercedes-Benz

Партнеры Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg: L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист).

www.mercedesbenzfashionweek.ru

Тэги: Larissa Pogoretskaya, Mercedes-Benz Fashion Day, SENSUS COUTURE, VIKKI, Санкт-Петербург