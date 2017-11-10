Marciano Los Angeles представляет осеннюю коллекцию

Осенью 2017 года рекламная кампания Marchiano Los Angeles в серии захватывающих образов, воплощающих вечную элегантность и утонченность, представляет бельгийскую модель, Роуз Бертрам вместе с ее бойфрендом, голландским международным футболистом Грегори Ван Дер Вилем, правым защитником турецкого клуба «Фенербахче».

Кампания, созданная Полом Марчиано, креативным директором GUESS, и отснятая фотографом Райаном Айашем, рассказывает о влюбленной паре в чудесном доме в Голливудских горах, демонстрируя глубокую чувственность и сильный дух коллекции.

Яркие насыщенные цвета и золотые тона, отраженные в осенней линии, прекрасно дополняются ледяным синим фоном и сапфировой водой на расстоянии.

Кампания демонстрирует самые популярные во всем мире силуэты моды. Для женщин в центре внимания — вечерние платья, комбинезоны, блейзеры и коктейльные платья с широким выбором оттенков. Чисто-белые строгие блейзеры в паре со структурированными брюками добавляют изысканности, в то время как короткие разноцветные сексуальные вечерние платья будут всплеском цвета и чувств в вашем гардеробе. Для мужчин в коллекции преобладают изысканные водолазки, черные блейзеры и брюки с классическим шерстяным жакетом, чтобы довести внешний до идеала.

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