Вечеринка NAOMI CAMPBELL x TOM TAILOR в «Цветном»

9 ноября 2017 года в pop-up магазине Tom Tailor в «Цветном» прошла закрытая вечеринка в честь запуска капсульной коллекции NAOMI CAMPBELL x TOM TAILOR, специально разработанной легендарной супермоделью Наоми Кэмпбелл для немецкого бренда. Первыми познакомиться с новой коллекцией смогли Ксения Собчак, Ирина Горбачева, Елена Летучая и другие знаменитости.

TOM TAILOR с гордостью представил капсульную коллекцию, разработанную в тесном сотрудничестве с британской моделью Наоми Кэмпбелл, за день до официального старта продаж. Наоми добавила новые акценты в капсулу, создав гламурные и дерзкие модели, идеально подходящие для вечеринок.

Модель Мария Миногарова

Вечер с Tom Tailor провели журналист и телеведущая Ксения Собчак, актриса Ирина Горбачева, телеведущая Елена Летучая, модель и блогер Мария Миногарова, модель и DJ Даша Малыгина, актриса Дарья Мороз, певица и актриса Дарья Чаруша, актер Никита Кукушкин, актер Амбарцум Кабанян, телеведущая Аврора, телеведущая Дарья Субботина, певица Юлианна Караулова, галерист Мари Коберидзе, сноубордисты и олимпийские чемпионы Алена Заварзина и Вик Уайлд, модный эксперт Мария Железнякова, актриса Даша Руденок, it-gitl Нина Тотибадзе, актриса Вильма Кутавичюте, актриса Полина Полякова, модель Федор Гамалея, стилист Василиса Гусарова, модель Урсула Ким, актриса Сабина Ахметова, DJ Эва Вострокнутова, арт-директор Михаил Ганнушкин, стилист Лина Дембикова, телеведущая Юлия Шарапова, актриса Алина Алексеева, а также главный редактор журнала «Glamour» Маша Федорова, главный редактор peopletalk.ru Лаура Джугелия, главный редактор журнала «Numero» Игорь Андреев и другие селебрити.

Стилист Лина Дембикова

Пространство pop-up магазина Tom Tailor было украшено золотыми манекенами и блестящими дискоболами, а также фотографиями самой Наоми. Большую часть корнера заняла стена с видео-инсталляцией, на которой транслировались яркие и провокационные фразы и слоганы из новой кампании бренда «СКАЖИ ДА».

В течение вечеринки популярная модель и блогер Мария Миногарова общалась с гостями и вела прямую трансляцию из pop-up магазина Tom Tailor в своем Instagram. За музыкальное настроение вечера отвечала DJ Даша Малыгина.

Специально для окрытия pop-up магазина команда профессионалов Smashbox делала всем желающим яркий и смелый макияж в стиле Touch of Gold – золотые губы и скулы стали must-have аксессуаром вечера!

Официальные продажи первой капсульной коллекции NAOMI CAMPBELL x TOM TAILOR эксклюзивно стартуют в pop-up магазине TOM TAILOR в универмаге «Цветной» с 10 ноября. Работа pop-up магазина в «Цветном» продлится до 16 ноября включительно. Начиная с 13 ноября, капсула также будет представлена во всех магазинах TOM TAILOR и в интернет-магазине бренда TOM-TAILOR-ONLINE.RU.

Капсула предназначена для уверенных, независимых и умеющих провоцировать женщин, таких же, как и сама Наоми Кэмпбелл. Лаконичный черный стал основной цветовой гаммой капсулы. Модели Glamour Styles c черно-золотыми акцентами прекрасно подчеркивают смелый образ. В дополнение к свитшотам (3 999 руб.) и футболкам со слоганами (1 999 руб.), в коллекцию вошли роскошное черное платье из тюля с золотыми точками и оборками в тон (6 999 руб.), юбка с асимметричной застежкой-молнией (5 999 руб.), юбка с золотой отделкой (5 999 руб.), легинсы из экокожи (5 999 руб.), а также и другие изделия в черно-золотой гамме.

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