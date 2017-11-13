Праздничная коллекция макияжа от Dolce&Gabbana

Итальянская марка Dolce&Gabbana запускает коллекцию макияжа специально для праздничного сезона под названием «Королевский парад». Разноцветная палитра коллекции навеяна традиционной иллюминацией, которой присущи яркие насыщенные цвета, и уличным духовым оркестром.

Праздничная коллекция макияжа Dolce&Gabbana Royal Parade 2017 представлена королевскими синими оттенками, изумрудным зеленым, рубиновым красным и яркими розовыми оттенками в таких продуктах как подводка для глаз, кремообразные тени для век, золотой хайлайтер, помада и лак для ногтей.

Золотой карандаш Dazzling Gold All Over Stick ограниченного выпуска предназначен для придания золотистого сияния глазам, губам и скулам одним простым движением руки.

Классическая кремовая губная помада марки представлена в этой коллекции двумя оттенками — «королевским розовым» ограниченного выпуска и алым. Специальный ограниченный выпуск моно-теней для век представлен оттенками «королевский синий» и «королевский зеленый». Подводка для глаз в виде карандаша представлена в праздничной коллекции двумя вариантами — золотым (ограниченный выпуск) и «павлиньим зеленым».

Мини-коллекция лаков для ногтей составлена из лаков трех цветов — «королевского розового» с золотистым отливом, «королевского синего» и красного, а четвертым является верхний закрепляющий лак «ослепительный золотой» со сверкающими золотыми частичками.

www.dolcegabbana.com/beauty/

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