Воскресный бранч «Твари и Гады» в ресторане «Южане»

В воскресенье, 19 ноября 2017 года, ресторан «Южане» устраивает бранч «Твари и Гады», лейтмотивом которого станут обитатели морских глубин.

По традиции, гости смогут попробовать много разных блюд: на закуску — канапе с креветками и мягким сыром, канапе с лососем и огурцом, профитроли с муссом из печени трески и заливное из пеленгаса и сёмги. Любителям салатов предлагается начать бранч с салата с томатами и запеченными перцами.

Не секрет, что большое количество деликатесов готовят именно из морепродуктов. Шеф-повар ресторана «Южане» предлагает основные блюда, приготовленные в лучших южных традициях: уха из двух видов рыб, рыбный пирог и судак, запечённый в соли. Последнего гости ресторана могут дополнить вкусными гарнирами: кус-кусом с креветками, чёрным рисом с грибами и фасолью и овощами на гриле.

Специальное предложение: свежие устрицы и морские ежи!

Также позаботились о тех, кто не питает страсти к морепродуктам. Для мясоедов подготовлена поркетта с шалфеем и чесноком и копченая баранья лопатка.

В завершение бранча каждый сможет насладиться десертами на выбор: лимонным кексом, сметанником, шоколадным муссом, шарлоткой и пончиками с джемом.

Большой плюс бранча — наличие вин, отобранных шеф-сомелье, которые ресторан предлагает по специальной цене. Ресторан «Южане» вошел недавно в топ ресторанов с лучшей винной картой по мнению жюри премии Wine Awards.

«Южане» любят, когда к ним приходят семьями. Для мясоедов до 12 лет все основное меню бранча — бесплатное. Чтобы им не стало скучно, в ресторане работает аниматор и организовано пространство, где дети могут общаться между собой, играть и рисовать.

Для взрослых билет на бранч стоит 1900 рублей, он даёт право на неограниченное количество любимых блюд из бранч-меню.

Бранч в «Южанах» стартует в 12:00 и продлится до 17:00.

Забронировать столы можно по номеру +7 495 926-16-40.

Москва, проспект академика Сахарова, 10



www.instagram.com/yuzhane/

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