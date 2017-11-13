Показ коллекции Златоцветы Петровой весна-лето 2018

На TBILISI FASHION WEEK 2017 состоялся показ единственного приглашенного дизайнера из России — Златоцветы Петровой.

Златоцвета во второй раз представила свою коллекцию в рамках TBILISI FASHION WEEK. Этот показ коллекции Златоцветы Петровой посетила известная телеведущая Аврора, которая с удовольствием сделала публикацию в своем Инстаграме в авторском ярком пальто Златоцветы.

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Златоцвета Петрова

Златоцвета Петрова

Златоцвета рассказала, что коллекция разукрашена такими элементами как пуговицы. Ещё один элемент — это яркие, сложносочинённые планки. Это место, к которому пришивают пуговицы. Планки для коллекции собирались из вельвета, шелка, репса, рогожки. Они заполнены тяжелыми пуговицами из золота, эмали, бархата.

16-й сезон Тбилиси Fashion Week собрал десятки представителей прессы, блогеров, критиков и модных экспертов со всего мира. Златоцвета считает, что в большей степени это заслуга организаторов, для которых мода — это жизнь. Они смогли создать площадку, на которой комфортно работать и творить всем участникам мира моды.

Образ грузинской недели моды завершает самобытная застольная культура этой страны. В перерывах между показами местные рестораны превращаются в один большой пир с обязательным бокалом местного вина. Поэтому дизайнер говорит, что гастрономические изыски с уверенностью можно отнести к секретам растущей популярности Тбилиси Fashion Week.

Тэги: Златоцвета Петрова, Тбилиси, модный показ