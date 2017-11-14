Мама и дочка в проекте о стиле BETTY BARCLAY

Компания Betty Barclay организовала проект, в котором приняли участие не модели, а реальные мама с дочкой. Стилистом выступила Дарья Куниловская.

Betty Barclay славится кроем, красящим любую фигуру. Модная одежда брендов Betty Barclay привлекает как взрослых состоявшихся женщин, так и юных девушек, которые могут приходиться им дочерьми. Именно с образами мамы и дочки решила поэкспериментировать известный стилист Дарья Куниловская в партнерстве с брендами Betty Barclay и сетью универмагов ХЦ.

В получившихся модных образах присутствуют как элегантные сочетания, так и озорные эксперименты. Одежда скрывает несовершенства фигуры и подчеркивает ее достоинства. Это касается как классических образов Betty Barclay, так и более вечерних от Betty&Co.

Верхняя одежда Betty Barclay достигает того же эффекта: модные пуховики и стильные пальто подчеркивают индивидуальность своих обладательниц и согревают в зимние дни.

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