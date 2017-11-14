Капсульная коллекция белья INCANTO Very Sexy

Нет никаких сомнений, эта осень будет аномально жаркой, ведь дизайнеры бренда Incanto приготовили своим поклонницам страстный итальянский коктейль из провокационных образов и чувственных аксессуаров.

В этом сезоне еще больше соблазнительных комплектов, которые станут настоящим испытанием на прочность вашего мужчины. Встречайте: дерзкое трио — бра, трусики и пояс из мягчайшей эко-кожи, завышенные кюлоты с декоративным плетением, гипер-прозрачные корсеты, юбки и даже плащ.

В вашем распоряжении аксессуары для многообещающих и не скучных вечеров: повязка на глаза, пикантный воротничок, который крепится прямо на слипы с немыслимыми вырезами… и многое другое!

В этот раз в коллекции представлены полноценные вечерние и повседневные образы: бюстье, юбка-карандаш, платье и даже леггинсы из плотного моделирующего материала. Все модели идеально миксуются друг с другом и прекрасно подойдут для создания подлинного Very Sexy образа.

Тэги: Incanto, капсульная коллекция, кожаное бельё, нижнее бельё, осень-зима 2017