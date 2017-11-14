Экологичный деним от Nudie Jeans

В универмаге TREND ISLAND открылся корнер Nudie Jeans. Шведский бренд, основанный в 2001 году, создает экологичный деним. Основа коллекции — классические джинсы, которые в процессе носки красиво стареют и обретают благородный винтажный вид.

Nudie Jeans используют японский и турецкий деним, который производят из 100% органического хлопка. В коллекции бренда можно найти не только джинсы, но и рубашки, куртки, бомберы, а также аксессуары из кожи и трикотажа.

Москва, Ходынский бульвар, дом 4

http://trendisland.ru/