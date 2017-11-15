Капсульная коллекция рубашек Liberty для HENDERSON

Дом моды HENDERSON и всемирно известный британский бренд Liberty создали первую премиальную капсулу рубашек Liberty exclusively for HENDERSON в новом сезоне осень-зима 2017.

Liberty – культовый английский бренд со 130-летней историей, уже известный яркими коллаборациями с японским брендом Uniqlo и маркой спортивной одежды Nike. Компания Liberty знаменита на весь мир своими неповторимыми орнаментами. Она была основана Артуром Либерти в 1875 году в Англии. Почти с самого начала Артур Либерти начал приглашать лучших художников и дизайнеров своего времени для создания орнаментов для тканей.

Коллекцию тканей Liberty отличает то, что в основе лежит вдохновение художников, настоящих мастеров своего дела, которое они переносят на ткани из хлопка, шерсти и шелка. Идеи дизайнов тканей рождаются каждый день в нашем окружении – это и природные мотивы, и произведения искусства и архитектуры. За каждым рисунком стоит уникальная история. В капсуле представлено всего несколько моделей для истинных ценителей британского качества и стиля.

Рубашки из тканей высочайшего качества Liberty теперь доступны и российским мужчинам — только во флагманских салонах и в интернет-магазине HENDERSON.

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