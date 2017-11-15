Победители российского финала конкурса Trend Vision Award 2017

18 сентября 2017 г. в Конгресс-парке гостиницы «Украина» состоялся финал национального конкурса Trend Vision Award 2017 – одного из самых престижных событий парикмахерской индустрии.

Конкурс Trend Vision Award снискал мировую славу. Вот уже 14 лет за право обладания титулом лучшего парикмахера мира в категориях «Creative vision» и «Color Vision» соревнуются представители 50 стран, победившие в отборочных конкурсах в своих странах.

В этом году официальную церемонию российского национального финала Trend Vision Award 2017 вели директор по профессиональному обучению компании Wella Вадим Белов и директор по маркетингу Wella в России и странах СНГ Татьяна Усенкова, а также вице-президент и арт-директор Академии «ДОЛОРЕС» Дмитрий Агеев и многократный призер Trend Vision Award, топ-стилист Wella и арт-директор Арт Beauty Холдинг Ольга Гиневская.

В жюри национального этапа Trend Vision Award 2017 вошли ведущие российские стилисты, представители СМИ, знаковые персоны мира моды и красоты:

Марина Новикова – главный редактор журнала «Долорес»;

Юлия Кудрявцева – бьюти-директор журнала «Harper’s Bazaar»;

Татьяна Шекина – парихмахер-модельер, мастер международного класса, Чемпион Восточной Европы (Москва, Россия, 2001 г.) Чемпион Европы (Вена, Австрия, 2002 г.), Чемпион мира (Москва, Россия, 2006 г.) ;

Дмитрий Агеев – вице президент, арт-директор Академии «ДОЛОРЕС» ;

Александр Крашенинников – топ-стилист Wella Professionals, арт-директор журнала YOU Professional, владелец и креативный директор салона «Стиль-бюро» ;

Марина Амирбегова – топ-стилист Wella Professionals, руководитель студии красоты Марины Амирбеговой;

Василий Михайлов – победитель национального TVA’09, продюсер проекта «Colba», основатель салона «Фьертис»;

Alexis Ferrer – международный топ-стилист Wella Professionals.

По традиции церемония Trend Vision Award 2017 открылась гранд-дефиле стилистов и их моделей под бурные аплодисменты коллег по цеху. Гости вечера определили лауреата «Приз зрительских симпатий» SMS-голосованием.

Все желающие, кто не смог попасть на мероприятие, имели возможность наблюдать за происходящим в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции на сайте обучения wella.ru/education. Зрители могли почувствовать себя репортерами, опубликовав в Instagram фотографии с церемонии с хэштегом #TVAWellaRussia, – наиболее яркие кадры транслировались на больших экранах.

Награждение финалистов началось со специальных номинаций. В номинации «Лучшая работа региона» в категориях Центр, Восток, Запад и Урал и Юг победили Фейтуллаев Руслан (Имидж Лаборатория , г. Москва), Ковалев Илья (имидж-студия Sebastian Professional), Александра Короткова (Осипов имидж-студия, г. Санкт-Петербург) и Маруся Семина – (арт-проект «Маруся», г. Уфа).

Специальные призы победителям номинации вручали Ольга Геевская и Вадим Белов. Обладателем специального приза от компании Welonda стал Борис Репкин (Angelica , г. Самара). Вручал награду Сергей Забалуев.

Специальный приз от Долорес Кондрашовой получила Рената Стар (салон Fusion) и Маруся Семина (арт-проект «Маруся», г.Уфа). Награждала победителей Ирина Николаева, директор московской академии парикмахерского искусства «Долорес».

Также отметили две интересные работы – Руслан Фейтуллаев (Имидж Лаборатория , г. Москва) и Анжела Никитина (Sky studio by Alena Beliaeva г. Мурманск).

В номинации от профессионального журнала для парикмахеров «Долорес» победила Александра Короткова (Осипов имидж-студия, г. Санкт-Петербург). Приз вручала главный редактор журнала «Долорес» Марина Новикова. Также Марина отметила еще одну достойную работу в категории «Color Vision» и наградила Веронику Нариманову (студия Дмитрия Винокурова, г. Москва).

Награждение главных призёров Trend Vision Award 2017 началось с объявления двух номинаций – лучшая работа online – Екатерина Вороженина (DeVille, г. Казань) и приз зрительских симпатий – Алла Аллексеюк (салон Sointera, г. Балашиха). Награждали победительницу менеджер по связям с общественностью Wella Россия Екатерина Ставенкова и топ-стилист, трендсеттер глобальной креативной команды Wella Professionals Дмитрий Винокуров. В качестве приза победители получили возможность пройти обучение в школе Дмитрия Винокурова. В этом году победитель в номинации лучшая работа online получает великолепный стайлер GHD.

Бронзовым призёром в номинации «Creative Vision» стала Александра Короткова («Осипов» имидж студия, г. Санкт-Петебург), а в номинации «Color Vision» бронзовым финалистом стал Андрей Бордачук (TONY&GUY, г. Москва). Награды вручили директор по развитию профессионального мастерства компании Wella Ольга Будакова и топ-стилист Wella Professionals, арт-директор журнала «YOU Professional», владелец и креативный директор салона «Стиль-бюро» Александр Крашенинников. Победители в номинации «Бронза» получили международный кубок, почётный диплом, сертификат на обучение с отработкой у международного стилиста в Москве, также бронзовые победители смогут пройти обучение по программе «Master Color Expert» 1 и 2 ступени в одной из студий Wella Russia. Салоны победителей награждаются возможностью бесплатного обучения в течение календарного года для всех сотрудников в студиях Wella Russia на семинарах уровня 1 и 2.

Серебряным призёром в номинации «Creative Vision» стал Кирилл Брюховецкий («Park by Osipchuk», г. Санкт-Петербург), а в номинации «Color Vision» – Дарья Якимова («Wella Art», г. Хабаровск). Победители в номинации «Серебро» получили международный кубок и почётный диплом, обучение в одной из парикмахерских школ Европы и возможность пройти обучение по программе «Master Color Expert» 1 и 2 ступени в одной из студий Wella Russia. Салоны победителей награждаются возможностью бесплатного обучения в течение календарного года для всех сотрудников в студиях Wella Russia на семинарах уровня 1 и 2. Награждали серебряных призёров директор по развитию парикмахерского мастерства Любовь Чигирева и победитель национального конкурса TVA’09, продюсер проекта «Colba», основатель салона «Фьертис» — Василий Михайлов.

Золотыми финалистами национального этапа Trend Vision Award 2017 в категориях «Creative Vision» и «Color Vision» стали Марина Крушельницкая (Осипов имидж-студия, г. Санкт-Петербург) и Артем Курдюмов (Версаль, г. Нижний Новгород). Награждали золотых призёров генеральный директор компании Wella в России Майкл Шульц и руководитель отдела продаж компании Wella Юлия Пушкарева. В качестве награды главные финалисты получили международный кубок, почётный диплом, возможность представлять Россию в Международном финале ITVA, персональную фотосессию, сертификат на творческую поездку с обучением в одной из парикмахерских школ Европы, а также возможность пройти обучение по программе «Master Color Expert» 1 и 2 ступени в одной из студий Wella Russia. Салоны победителей награждаются возможностью бесплатного обучения в течение календарного года для всех сотрудников в студиях Wella Russia на семинарах 1 и 2 уровня. А также специальный приз Platinum Styler от бренда GHD.

Гостей встречали мастер-классами «Скажи ДА цвету» команда колористов Лаборатории окрашивания Колба под руководством В. Михайлова и команда Академии Toni&Guy. Команды представили образы, созданные с помощью красителей Wella Professionals с применением WellaPlex и поделились своим впечатлением и опытом работы с новым продуктом.

По традиции гостей ожидала череда шоу ведущих стилистов России, раскрывающих авангардные тренды в стайлинге и окрашивании.

В честь 25–летнего юбилея салона «Долорес» его команда представила шоу Dream Team Долорес — коллекцию «Дух времени». Экстравагантные образы передавали мотивы разных эпох.

Не обошлось на Национальной премии Trend Vision Awards 2017 и без смелого, атмосферного и дерзкого выступления Urban Design Team Russia культового бренда Sebastian Professional. В этом сезоне топ-стилисты Андрей Брызгалов, Руфад Ахундов, Майя Пак, Реджина Профири, Зоран Радич, Линда Бенхальди, Роман Кондратов, Алина Кастрыкина и Екатерина Шелепова погрузились в поисках What’s Next на дно океана и представили шоу-дефиле, вдохновленное новой коллекцией Twisted сезона AW-2017/2018. Свободные упругие локоны моделей жили своей жизнью и буквально дышали свирепостью волн, диктуя новый тренд, лишенный стереотипов и условностей. Множество текстур, форм и движения встретились и проявились во всей красе в 10 уникальных образах коллекции. Мягкие и естественные, скульптурные и смелые кудри, которые, казалось, были рождены мистической бездной океана, захватили все внимание зрителей и не оставили никого равнодушным к ангардному и ультрамодному шоу-показу Sebastian Professional.

Представила новую коллекцию и креативная команда Академии МОНЕ. Стилисты отразили разнообразие городского стиля, вознеся важность индивидуальности. Уверенность, строгая лаконичность, изысканный минимализм – эти черты жителя мегаполиса сквозили были в образах и причёсках моделей. Игра пышных и объёмных текстур, цветов и форм стала идеей шоу-дефиле МОНЕ.

Кульминационным моментом церемонии стал показ новой коллекции образов от Дмитрия Винокурова — одного из самых титулованных стилистов мира, парикмахера международного класса, тренд-сеттера Wella Professionals, обладателя бесчисленного количества профессиональных наград и премий. Истинные художники черпают свое вдохновение во всем вокруг. Фееричные образы навеяна философией индивидуальности. Вдохновленный гладкими фактурами и минимализмом, игрой на контрасте и сложносочиненностью, принципами деконструктивизма и техники «undone», стилист представил фантазийно-футуристическое шоу, впечатлившее уникальностью визуальных эффектов.

Завершающим штрихом национального финала Trend Vision Award 2017 стал показ специального гостя Alexis Ferrer. Зрители наблюдали за искусной работой мастера, который задавал волосам моделей новое стильное направление, неожиданные формы и шарм. Романтический стиль интерпретирован в ключе современных и перспективных трендов.

В завершении вечера гости фотографировались на память и получали симпатичные подарки под музыку группы «TriangleSun».

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