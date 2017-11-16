Ричард Гир в фильме «УЖИН»

Кинопрокатная компания «ПРОвзгляд» и ND Play представляют Ричарда Гира в фильме «УЖИН» по мотивам мирового бестселлера Германа Коха.

9 ноября в российский прокат выходит психологический триллер «Ужин», снятый режиссером Ореном Муверманом по бестселлеру Германа Коха. Виртуозный актерский квартет – Ричард Гир, Стив Куган, Лора Линни и Ребекка Холл, – разыгрывает драму античного толка о жестоком противостоянии двух семейных пар за изысканно накрытым столиком дорогого ресторана.

Пол Ломан (Стив Куган), писатель и бывший школьный учитель истории, вместе с заботливой женой Клэр (Лора Линни) отправляется на ужин со своим старшим братом, влиятельным конгрессменом Стивом (Ричард Гир), который баллотируется на пост губернатора, и его второй женой, красоткой Кейтлин (Ребекка Холл). Долгая манерная трапеза в дорогом и модном ресторане, где микроскопические порции еды подают словно безумные арт-объекты, постепенно перерастает в тяжелый разговор о самом страшном. Дело в том, что дети собравшихся – 16-летний сын Пола и Клэр и его ближайший друг и сверстник, отпрыск Стива от первого брака – совершили чудовищное преступление, которое к тому же сняли на смартфон и выложили в интернет. Родителям теперь нужно решить, что со всем этим делать. Довольно скоро, разумеется, маски вежливости слетают, фальшивое родственное участие испаряется, а каждый из героев предстает в истинном свете.

Роман нидерландского писателя Германа Коха вышел в 2009 году, стал бестселлером, был издан более чем в 50 странах и переживает уже третью экранизацию. Орен Муверман – живущий в США израильтянин, постановщик суровых драм «Посланник» и «Бастион», а также гуманистической притчи «Перерыв на бездумье» с тем же Гиром в роли бездомного. Режиссер перенес действие из Амстердама в неназванный американской город, дополнив сюжет новыми деталями – например, одержимостью героя-историка битвой при Геттисберге во время войны Севера и Юга.

Действие в ресторане, разбитое на главы в соответствии с подачей блюд и напитков (от «Аперитива» до «Диджестива»), постоянно прерывается флешбэками – во времена десятилетней давности, когда конгрессмен был женат на другой женщине (Хлое Севиньи), или в пьяную ночь, когда подростки совершили непоправимое. Но основное напряжение фильма поддерживается долгим разговором вчетвером. Стив Куган демонстрирует мощь своего таланта, играя «ненадежного рассказчика», человека, который из едкого мизантропа превращается в пугающего персонажа с действительно поврежденной психикой. Лора Линни играет слепо любящую мать-львицу, готовую ради единственного сыночка на все – эта роль заставляет вспомнить созданный той же актрисой образ чудовищной матери в фильме «Под покровом ночи» Тома Форда. Ребекка Холл несколькими точными приемами воплощает женщину, которая добилась богатого влиятельного мужа и не согласна в одночасье лишиться всего.

Наконец, Ричард Гир проворачивает самый впечатляющий в фильме психологический трюк: его герой, сначала предстающий типичным циником-политиканом, внезапно становится единственным человеком, готовым на самопожертвование во имя правды, морали и долга.

Искусная камера оператора Бобби Буковски, в медовых тонах снимающая похожий на заброшенную виллу нелепый ресторан, где искусственный свет сочетается с глубокими тенями, создает одновременно декадентскую и жутковатую атмосферу. Дополнительный саспенс «Ужину» придает саундтрек, в котором почти 70 музыкальных тем – больше, чем во многих киномюзиклах. Вместе со знаменитым музыкальным продюсером Хэлом Виллнером режиссер тщательно выбрал треки, среди которых фрагменты песен и произведений Боба Дилана, Филипа Гласа, Нико, Леонард Коэна, Anthony & The Johnsons и Savages.

В «Ужине» смешивается несколько жанров: остроумная сатира на общество потребления, черная комедия о современной семье, социальная драма о раздробленности общества, жестокости и расизме и, конечно, напряженный триллер. Муверман сказал об основной идее сценария так: «Феномен нашего времени в том, что мы живем в постгуманистическом обществе, – говорит Муверман об основной идее сценария – и очень не хотим признавать человечность тех, кто не входит в наше племя».

Автор сценария и режиссер: Орен Муверман

Автор романа: Герман Кох

Продюсеры: Калдекот Чубб (в титрах: Cotty Chubb), Лоуренс Ингли, Эдди Вайзман, Джулия Лебедев

Оператор: Бобби Буковски

В главных ролях:

Ричард Гир («Хатико», «Красотка», «Чикаго»),

Лора Линни («Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла»),

Стив Куган («Филомена», «Руби Спаркс»),

Ребекка Холл («Престиж», «Вики Кристина Барселона»)

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