Благотворительный ужин Майкла Корса в Токио

Майкл Корс, Кейт Хадсон и VOGUE Япония провели благотворительный ужин «WATCH HUNGER STOP» в Токио, Япония.

13 ноября 2017 года состоялся благотворительный ужин «Watch Hunger Stop» Майкла Корса совместно с Vogue Japan. На мероприятии присутствовали такие известные личности как Кейт Хадсон, Хикари Мори, Изуми Мори и другие. Также в благотворительном ужине участвовал художник Клим Эвернден, чьи работы были использованы в кампании «Watch Hunger Stop» в этом году. Помимо творческого вклада в благотворительную акцию он также придумал дизайн меню и пригласительных писем и рисовал стильные карикатуры гостей во время мероприятия.

От имени каждого гостя было пожертвовано 200 блюд Всемирной Продовольственной Программе (World Fashion Programme – WPF), которые будут доставлены нуждающимся детям по всему миру.

Гости посетили мероприятие в новых образах от MICHAEL KORS Collection.

Кейт Хадсон выбрала вечернее платье в пол, украшенное вышивкой с цветочным принтом. Образ — Michael Kors весна-лето 2018.

Хикари Мори появилась в белом двубортном пиджаке из крепа, черном раздельном купальном платье с кожаным ремнем — все из коллекции Resort 2018 Michael Kors Collection 2018. Платье гармонично сочеталось с черным клатчем из кожи крокодила, который представлен в коллекции осень-зима 2017/18 Michael Kors Collection и босоножками Jacqueline также из коллекции Michael Kors Collection.

Изуми Мори появилась в лимонно-черном платье с цветочным принтом по щиколотку и в элегантных черных балетках из змеиной кожи. Образ — Michael Kors Collection Resort 2018.

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