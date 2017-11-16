Вторая коллекция Q/S designed by Robin Schulz

Изестный немецкий DJ Робин Шульц выпускает вторую капсульную коллекцию для бренда Q/S designed by, которая состоит из 10-15 вещей для женщин и мужчин. Первая коллекция вышла в марте этого года, а вторая доступна по всему миру, начиная с осени 2017. Робин Шульц транслирует в своих коллекциях музыкальную культуру и космополитичный стиль.

Вдохновленная городским street-style шиком, новая женская коллекция предлагает множество уютных моделей в стиле «preppy» из искусственного меха, эко-кожи, ворсистого трикотажа и велюра. Коллекция позволяет придумывать оригинальные сочетания — например, брюки «мужского» покроя идеально дополнят худи в стиле «casual» и стильную куртку-блузон. Кроме того, в коллекции можно найти свободные брюки, комфортные рубашки в клетку и объемные свитшоты.

Неочевидные сочетания материалов и тканей — последний тренд: он воплощен в дизайне верхней одежды, в частности, «бомберов» и курток-бушлатов. Длинные пальто, контрастирующие с oversize-формами и прямым кроем, продолжают casual-стилистику всей новой коллекции. Оттенки зеленого, бургунди и красный цвет с розовым подтоном органично сочетаются с классическими черным, серым и цветом небеленого полотна.

Многие модели из коллекции имеют яркие декоративные детали — вышивку, банты на вороте и блестящие пайетки на топах и куртках-блузонах. Все это прекрасно дополнит черный или потертый деним, например, джинсы в стиле «Mom». А кожаные джеггинсы могут стать центральным элементом образа для вечеринки. Девушки, предпочитающие платья и юбки, также смогут подобрать для себя самые разнообразные варианты — в коллекции есть как короткие соблазняющие модели, так и не теряющие актуальность макси.

Автор новой дерзкой осенне-зимней кампании Q/S designed by – гамбургский fashion-фотограф Феликс Крюгер. Главные герои – молодые модели Кайли Хсу, Венеда Бадни, Бен Боуэрс и Уилл Лос, запечатленные в самых разных местах центрального Берлина — в сердце контрастного и сумасшедшего, но всегда вдохновляющего города-космополита.

Кампания по духу и настроению отвечает выбранному месту — урбанистический стиль Q/S designed by находит идеальное воплощение в аутентичной среде обитания коренных берлинцев. В кампании – яркие кадры шопинга на азиатском продуктовом рынке, вечеринок в студии звукозаписи или на крыше с видом на панораму Берлина – у каждой коллекции есть своя неповторимая тема.

«Бренд Q/S designed by предлагает создавать современные и лаконичные образы, отвечающие концепции «надел и пошел». В новой кампании мы хотели отразить именно эту легкость, простоту, непринужденность и актуальность», — комментирует Сюзанна Швангер, управляющий директор по продукту и маркетингу Q/S designed by.

www.qs-designed by.com

Тэги: QS designed by Robin Schulz, капсульная коллекция, молодёжная коллекция, осень-зима 2017/18