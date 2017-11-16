«Зимняя резина» от adidas

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились технологичные кроссовки от adidas на «зимней резине» для тех, кто еще не успел «переобуться».

Компания adidas выпустила зимние беговые кроссовки, которые можно носить не только во время пробежек. Alphabounce 5.8 Zip — это технологичная модель, главным преимуществом которой является эластичный верх, благодаря которому кроссовки легко снимать и надевать вне зависимости от высоты подъема стопы. Кроме того, стоит отметить подошву, в которой, помимо амортизирующей технологии Bounce использован протектор фирмы Continental™, благодаря чему сцепление с поверхностью будет таким же надежным, как и у автомобильных шин. Номинально кроссовки входят в линию Perfomance, но прекрасно подойдут и для обычных пеших прогулок.

Модель представлена в магазинах STREET BEAT в размерах 8 — 12.5 US по цене 9 990 рублей.