Секретная формула BELLA KAREEMA

BELLA KAREEMA представляет коллекцию «Секретная формула» сезона осень-зима 17/18. Дизайнеры марки в этом сезоне выступили алхимиками от моды и вывели секретную формулу стиля, смешав полные противоположности: яркость и скромность, силу и слабость, сложное и простое.

Вдохновившись элегантным аристократизмом стиля preppy и восточным изяществом, добавив немного иронии, команда BELLA KAREEMA смешала эти модные тренды и представила совершенно оригинальный микс. Коллекция «Секретная формула» позволяет любой женщине подобрать свою индивидуальную формулу неповторимого образа. Все модели в коллекции сочетаются между собой, «складываются», рождая неожиданные, но актуальные решения для создания собственного стиля, гармоничного и завершенного образа.

BELLA KAREEMA в этом сезоне создает образ яркой личности, женственной, аристократичной интеллектуалки с тонким чувством юмора и любовью к оригинальным экспериментам.

Основа коллекции — женственные силуэты, подходящие для разных типов фигуры, богатая цветовая палитра, интересные фактурные ткани, узнаваемые цитаты из стилей preppy и oriental. Дизайнеры BELLA KAREEMA создали уникальный образ, взяв за основу сдержанность, подчеркнутую аккуратность и опрятность и неброскую элегантность стиля preppy, и разбивали его роскошными восточными узорами paisley и floral.

В секретной формуле дизайнеров множество ингредиентов: внимание к деталям, многослойность, смелые цветовые сочетания, свободный летящий покрой или особенная геометрия, принты в стиле preppy — клетка, полоска, нашивки с изображением логотипа или использование восточных узоров.

Множество платьев, от базовых повседневных до нарядных выходных, пальто, брюки, блузы, свитшоты, жилеты, юбки — коллекция бренда крайне разнообразна, но подчинена бессменному принципу бренда: безупречному женственному крою, превосходному качеству изделий и безусловной актуальности.

bellakareema.ru

Тэги: Bella Kareema, женская коллекция, мусульманская мода, осень-зима 2017/18