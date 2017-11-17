Осенне-зимняя коллекция DEMURYA 17/18

Бренд Demurya объединяет актуальные модные тенденции с традиционным видением канонов женской красоты и стиля. Креативный директор Владимир Славский сделал основные акценты на правильных пропорциях и естественности образа.

Новая коллекция от DEMURYA и Славского сделана для активных молодых жительниц мегаполисов, которые горят желанием жить и самовыражаться, используя максимум возможностей, энергии и творчества. Это гимн женственности и роскоши, символ высокой моды в классической интерпретации, что подразумевает изысканный вкус и высокое качество изделий.

Must have сезона от DEMURYA — объемные свитера с широким воротом, кокетливо спадающим с одного плеча. Уютные теплые модели предлагаются в различной цветовой гамме – розовый, голубой, красный, а также монохром.

Свободные силуэты также присутствуют в дизайне платьев и костюмов. Они простые, прямые, с заниженной талией и призваны подчеркнуть одновременно физическую хрупкость и моральную независимость современной женщины. Объемные пальто классического кроя, а также модели с использованием цветного меха придадут уверенности и изящества в капризное межсезонье и длинные темные зимы.

В коллекции представлены вечерние платья с обилием шитья, аксессуаров и пайеток. А к традиционным сдержанным зимним цветам добавлены яркие краски: глубокий изумруд, нежной голубой, спелая черника, королевский красный и многие другие.

www.demurya.com

Тэги: Demurya, вечерние наряды, женская коллекция, осень-зима 2017/18