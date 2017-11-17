Вечерняя коллекция MANGO

MANGO представляет вечернюю коллекцию «BEFORE MIDNIGHT».

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Mango

Mango

В женской коллекции преобладают женственные и струящиеся силуэты. Ключевые элементы — пайетки, бархат и атлас. В палитре присутствуют как холодные тона — зеленые и бирюзовые, так и более теплые — горчичные и розовые оттенки. Атласные сумочки-саше фиолетового, глубокого синего и цвета фуксии отлично сочетаются с ультрамодными макси-серьгами и тюрбанами.

В мужской коллекции бархатные пиджаки цвета охры и граната и смокинги темно-синего и благородного серого оттенков дополняют брюки-дудочки, белоснежные сорочки, галстуки-бабочки и объемные пальто.

Коллекция поступит в продажу 15 ноября 2017 года.