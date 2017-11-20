Мужские аксессуары и украшения на выставке «Бижутерия от винтажа до наших дней»

На выставке «Бижутерия от винтажа до наших дней» представят спецпроект – «Мужские аксессуары и украшения».

XX-я юбилейная выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней» пройдёт 24-26 ноября 2017 года в Москве и традиционно соберёт всех поклонников винтажных и современных авторских украшений.

На этот раз к преобладающему «женскому» ассортименту браслетов, колец и брошей добавится солидная «мужская» коллекция. Организаторы уверены, что московская публика по достоинству оценит это нововведение.

На выставке можно будет не только увидеть, но и купить сверхактуальные шотландские броши, редкие винтажные запонки, этнические и геральдические колье и перстни. Это настоящий must have для всех, кто следит за собственным стилем, ведь деление на «мужские» и «женские» украшения в наше время очень условно. А вот интерес к лаконичным и брутальным произведениям ювелирного искусства – подлинный. И девушки уже спешат отобрать у сильной половины человечества всю традиционную атрибутику, как в своё время произошло с мужскими наручными часами.

Настоящим it-girl и светским дамам не надо ничего объяснять, но вот несколько советов для мужественных читателей. Не пренебрегайте аксессуарами, они делают вас заметнее и сильнее. Чтобы почувствовать собственную исключительность, достаточно надеть рубашку с запонками – для начала с самыми простыми. Позднее вы войдете во вкус и в вашей коллекции появятся запонки-часы, запонки от модных домов, запонки для гравировки, запонки-USB (а это уже не только модно, но и функционально). Носите браслеты – мода последних лет предлагает накручивать на запястье украшения из металла, кожи, бусин, в любом стиле и вместе с часами, правил больше нет, единственная пока еще не отжившая рекомендация – не сочетать белый и желтый металл в одном костюме. Следующая ступень современного дендизма – это уже строгие мужские броши, так эффектно украшавшие когда-то костюмы и сюртуки.

«Бижутерия от винтажа до наших дней» – это не только украшения для выхода в свет. Это и повседневные, любимые аксессуары, ставшие почти амулетами. Атрибутика разных субкультур – от байкерских перстней и нашивок до хипстерских украшений для бороды и усов – также будет представлена на выставке. Владельцы коллекций и продавцы с удовольствием расскажут вам о всех тайных символах и аббревиатурах, о мальтийском кресте, о том, что череп на браслете или чокере – это древний оберег и одновременно фирменный знак бренда Alexander McQueen. И, конечно, о том, что все мужские украшения в принципе украшениями не являются – изначально это были очень полезные предметы: перстень выполнял функцию печати, кольцо защищало палец лучника, а браслет с шипами служил дополнительным оружием.

Для всех посетителей выставки ежедневно будет проводиться лотерея украшений.

Адрес и расписание работы выставки:

Москва, Тишинская площадь, 1 («Т-Модуль»), м. «Белорусская» (кольцевая)

Dress-code: аксессуары в стиле unisex

Вход по специальным приглашениям или по билетам. Стоимость билета на VIP-открытие: 1000 рублей. В дни работы выставки стоимость билета: 200 рублей. Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

24-25 ноября 2017 года с 11:00 до 21:00

26 ноября 2017 с 11:00 до 20:00

www.bijou-moscow.com

https://vk.com/bizu.expo

Организатор выставки:

Выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74

Тэги: Москва, винтажная бижутерия, выставка бижутерии, запонки, мужские украшения