Антивозрастной уход на клеточном уровне от Filorga

Широкое распространение применения ботулотоксина и гиалуроновой кислоты для борьбы с морщинами в эстетической медицине подтвердило убеждение доктора Торджмана, основателя Лаборатории FILORGA, что именно качество кожи более всего определяет ее внешний вид.

Увлеченный идеей борьбы со старением кожи, в 1978 году доктор Торджман разработал полиревитализирующий инъекционный коктейль – NCTF®, New Cellular Treatment Factor – который оказывает омолаживающее действие на кожу в пяти направлениях: улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи, сужает расширенные поры, повышает уровень увлажнения кожи и разглаживает ее микрорельеф.

NCTF® — эксклюзивная разработка FILORGA, ДНК бренда, уникальный секрет красоты. Его уникальный состав включает более 50 активных компонентов anti-age – витамины, аминокислоты, коэнзимы и антиоксиданты – способных глубоко воздействовать на кожу, восстанавливая клеточную активность и возвращая исключительное качество кожи.

Чтобы сделать достижения современной эстетической медицины доступными любой женщине, в 2007 году Дидье Табари создал медикосметику — MEDI-COSMETIQUE®. Инновационные косметические средства на основе ингредиентов, ранее доступных только в профессиональных инъекциях (в том числе на основе знаменитого полиревитализирующего коктейля NCTF®), и запатентованной технологии хроносфер. Хроносферы — микроскопические векторы, разработанные институтом CNRS — объединяют водную фазу и поверхностно-активные вещества; благодаря очень маленькому размеру и особой структуре достигается оптимальное проникновение активных компонентов в кожу даже без уколов.

Антивозрастные косметические средства FILORGA содержат NCTF® (New Cellular Treatment Factor) — комплекс активных ингредиентов, ранее доступных только в профессионалльных инъекциях. Результата «как после профессиональных процедур» теперь можно добиться в комфортных домашних условиях.

Десятилетие своей линии для домашнего ухода француские лаборатории отмечают созданием гаммы NCTF-REVERSE®, уникальность которой состоит в 10-кратной концентрации комплекса NCTF® в сравнении с другими средствами FILORGA. NCTF REVERSE на клеточном уровне обеспечивает усиленное действие против старения кожи. NCTF REVERSE – это антивозрастной уход на клеточном уровне, усиленное действие против старения кожи (12 витаминов, 6 минералов, 5 нуклеиновых кислот, 24 аминокислоты, 6 коэнзимов).

Эксперты Лабораторий FILORGA разработали трехэтапную программу красоты:

— лосьон для подготовки кожи к интенсивному уходу,

— сыворотка для насыщения кожи активными компонентами,

— восстанавливающий крем с маслом карите — для сухой и обезвоженной кожи, легкий флюид — для остальных типов кожи (сужает поры, оказывает очищающее действие и придает коже матовость).

Priming Lotion — Лосьон-праймер / Увлажнение и регенерация

Содержит эквивалент одного флакона NCTF®

— Увлажнение: технология AQUA-MX (водные сенсоры + увлажняющий экстракт шалфея)

— Детокс: полисахарид с эффектом защиты от загрязняющих веществ атмосферы

Лосьон с освежающей текстурой наносится на кожу после удаления макияжа перед использованием сыворотки. Новый этап ухода за кожей, вдохновленный азиатским ритуалом красоты.

High Absorption Serum — Интенсивная сыворотка-бустер

Содержит эквивалент одного флакона NCTF®

— Против морщин: инкапсулированный ретинол, ингредиенты, стимулирующие выработку коллагена и эластина

— Упругость: растительная ДНК (выделена из пшеницы), компоненты, защищающие коллаген от разрушения

— Сияние: натуральный витамин C, стабилизированный глюкозой, в системе постепенного высвобождения в кожу.

Легкая текстура, мгновенно впитывается.

Дневной уход за кожей (флюид и крем) / Комплексное восстановление

Содержит эквивалент одного флакона NCTF®

— Против морщин: среднемолекулярная гиалуроновая кислота, бустер эндогенной гиалуроновой кислоты

— Упругость: биомиметический коллаген, бустер эндогенного коллагена (органический силикон + альгиновая кислота)

— Сияние: витамин А с эффектом отшелушивания, витамин H для улучшения структуры кожи, витамин E и полифенолы с эффектом детокс.

Флюид с легкой текстурой обогащен протоберберинами и олеаноловой кислотой, придает коже матовость, оказывает очищающее действие, сужает поры.

Крем с нежной комфортной текстурой обогащен маслом карите для восстановления сухой и обезвоженной кожи.

Косметика FILORGA представлена эксклюзивно в премиальных аптеках и в парфюмерно-косметических магазинах ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

Тэги: Filorga, антивозрастная косметика, крем, лосьон, старение кожи, сыворотка, уход за кожей