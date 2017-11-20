В Москве открылись первые магазины сети MODI

MODI fun shop – новая сеть магазинов для России. В основе философии марки — продажа уникальных товаров и дизайнерских решений, которые подарят позитивные эмоции покупателю.

В ассортименте MODI — более тысячи наименований товаров для самых различных случаев жизни. Здесь можно купить все для веселых вечеринок, занятий спортом, декор для создания уюта в квартире, кухонную утварь, beauty-аксессуары, подарки, модные гаджеты и украшения к Новому году.

Над коллекциями, которые обновляются раз в месяц, работает команда молодых дизайнеров. Они учитывают как тренды актуального сезона, так и потребности обычных жителей крупных городов, ведь каждая покупка в магазине должна приносить кроме отличного настроения еще и пользу.

Несмотря на недавнее открытие первых магазинов сети, MODI примет участие в международной discount-акции Black Friday. Скидки на понравившиеся товары в период с 24 по 26 ноября достигнут 30%.

Кроме этого, совсем скоро магазины сети откроются и в других городах России, а также заработает официальный интернет-магазин.

Магазины сети:

— Арбат 25/36, — ТЦ Ереван плаза, Б.Тульская 13, — ТЦ Атриум, Земляной вал 33, — ТЦ Галерея Аэропорт, Ленинградский пр-т 62 а, — ТЦ Капитолий, Севастопольский пр-т, 11е, — ТРЦ Columbus, ул. Красного Маяка 2б.

https://modi.ru/