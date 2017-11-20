Линия Smart Couture от Motivi

Motivi реализовали новую модную идею: Smart Couture.

Линия создана для того, чтобы сделать высокую моду более доступной, но при этом сохранить ее очарование и авторский стиль. Бренд предложил сотрудничество не просто известному дизайнеру, а кутюрье высокой моды, Francesco Scognamiglio. Он разработал коллекцию, задуманную для реальной жизни, но выходящую за ее границы благодаря слиянию искусства и креативности.

Smart Couture Motivi – это семь полноценных образов, каждый из которых содержит детали фирменного стиля бренда. Ключевые материалы коллекции — шелк, кади, шифон, крепдешин, цвета — черный, коралловый, нюд.

Запуск Smart Couture — это признание в любви к женщинам, коллекция, созданная от самого сердца — символа, аккомпанирующего Motivi на протяжении всего модного пути.

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