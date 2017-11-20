«Нежные истории» TOUS

TOUS в сотрудничестве представляет новую коллекцию украшений и аксессуаров осень-зима 2017 вместе с седьмым выпуском «Нежных историй».

Новый седьмой эпизод продолжает романтическую комедию «Нежных историй», в которой четвертый раз главную роль исполняет известная актриса Гвинет Пэлтроу. Она рассказывает нам об одержимости близкого друга героини Джека медальоном, который она носит, не снимая. Это замечательный способ представить коллекцию TOUS Medallions, которая по-новому интерпретирует классический медальон. Это символичное украшение, хранящее память о важных моментах жизни, предлагается для коллекционирования прошлых и новых воспоминаний.

Режиссером рекламного ролика кампании вновь стал Виктор Каррей, который с успехом задает истории кинематографичность при поддержании характерного визуального образа марки TOUS. Образы для печатных рекламных материалов были выполнены фотографом Хави Гордо.

Тэги: TOUS, Гвинет Пэлтроу, видеоролик, женские украшения, медальоны