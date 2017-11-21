Инна Маликова в проекте Airfield

Airfield запускает новый social&digital проект #inlovewithairfield c модными блоггерами и знаменитостями. Выбор героинь – принт с рисунком тартан, который можно надеть по любому случаю.

Инна Маликова в ансамбле Airfield

Клетчатый жакет и юбка приковывают внимание и создают запоминающийся образ, как на деловой встрече, так и на свидании. Яркие, но при этом элегантные цвета костюма, Airfield предлагает сочетать с водолазкой спокойного бежевого цвета, что придаёт сочность цветам, а также классическую изысканность вашему образу. А пальто прямого кроя прекрасно подойдет для прогулок по городу.

Airfield начали выпускать одежду ещё в 1937 году на австрийской фабрике, но изначально ателье специализировалось исключительно на индивидуальном пошиве. В 1995 году компания представила первую модную коллекцию и завоевала модный рынок. Лицами коллекции в разное время становились Алессандра Амбросио, Шэрон Стоун, Клаудия Шиффер, Хелена Кристенсен.

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