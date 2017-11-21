Зимний фестиваль «О, да! Еда!» в ТРЦ «Охта Молл»

25-26 ноября 2017 года в ТРЦ «Охта Молл» (Санкт-Петербург) пройдет зимний фестиваль «О, да! Еда!». Последние выходные осени – лучшие дни для того, чтобы подготовиться к зиме, научиться готовить новые рождественские блюда, выбрать или своими руками сделать подарок для родных и близких.

В программе фестиваля: уникальные рецепты от ведущих шеф-поваров, зрелищные кулинарные поединки, новогодний дизайн-маркет и рождественские мастер-классы, зимние фэшн-показы и поэтический квест «Новая зимняя сказка» с призами. В дни фестиваля более тридцати лучших ресторанных проектов Петербурга представят свое новое зимнее меню.

На празднике можно будет попробовать румяные бейглы с рождественских улиц Нью-Йорка от BAGEL WHEELS, десерты с заснеженной пражской площади в «Чешском трдельнике», горячую выпечку по славянским традициям в «Мякушке», а также фирменные корейские пирожки на пару в «Пигоди», оригинальные бельгийские напитки от кафе «Траппист» и крафт от семейной петербургской компании Gas Brew. Каждый гость сможет сохранить полюбившийся рецепт на специальных открытках, созданных для фестиваля.

Вдохновиться мастерством шефов можно будет на протяжении выходных. В первый день фестиваля, 25 ноября, главную сцену займет Гастрономический театр с мастер-классами от шеф-поваров и бартендеров. В главной роли — праздничные зимние блюда по уникальным рецептам и согревающие напитки: от глинтвейна до пряных коктейлей.

А 26 ноября гости станут свидетелями масштабной гастробитвы профессионалов из разных сфер: под предводительством шеф-поваров они сразятся за оригинальный вкус в зрелищных кулинарных поединках и приготовят самое рождественское блюдо дня.

Порадовать близких, создать праздничную атмосферу и без суеты выбрать подарки позволит дизайн-маркет: здесь гости найдут духи с ароматом ели и пряников, авторские предметы интерьера, уютную керамику и аксессуары для дома. А в Рождественской мастерской взрослые и дети сделают зимние подарки и украшения своими руками.

Все площадки праздника объединит поэтический квест «Новая зимняя сказка»: гостям предстоит вспомнить все самое лучшее про зиму из произведений классиков русской литературы. Продолжить строчку стихотворения, узнать автора, разгадать зашифрованное название — эти и другие задания приведут к финишу с ценным призам и подаркам.

Как выглядеть модно этой зимой продемонстрируют стилисты Aurora Fashion Week. Под их руководством состоится показ зимних коллекций из ассортимента ТРЦ «Охта Молл», профессиональные визажисты помогут девушкам создать праздничный образ и узнать о последних тенденциях в макияже.

25 — 26 ноября 2017 года

Вход на все мероприятия фестиваля — свободный

ТРЦ «Охта Молл», Якорная ул., 5А

www.okhtamall.ru

Тэги: Санкт-Петербург, ТРЦ "Охта Молл", мастер-классы, фестиваль "О да! Еда!"