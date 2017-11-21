24, 25 и 26 ноября — клиентские дни в бутиках FRAME MOSCOW, BARRETT и JACOB COHEN — 30 % на коллекцию осень-зима 2017/18.

Фаворит этого сезона — синий, во всем своем многообразии. Любой оттенок на ваш вкус — от индиго до аквамарина — найдется в коллекции мультибрендовых бутиков итальянской мужской одежды FRAME Moscow.

Сезон холодов — повод обратиться к проверенным итальянским брендам, с которыми невозможно прогадать: богатая история, семейные традиции и исключительное качество — самый убедительный аргумент «за».

Мастера зимней экипировки — Atelier Portofino: кашемировые джемперы, брюки из тонкой шерсти, фактурные пуловеры с меховой оторочкой, классические двубортные пиджаки и водолазки насыщенных оттенков — must-have вашего гардероба. Особого внимания заслуживает сапфировая куртка с кожаными деталями, шелковым покрытием и воротом из меха бобра; советуем «выгуливать» на альпийских курортах и не сомневаться в ее возможностях — куртка не только сохраняет тепло, но и выглядит по-настоящему стильно.

Коллекция Barrett, созданная к столетию марки, переворачивает представление о классике с ног на голову. Или, в случае с обувным брендом, с головы на ноги? Неожиданный намек на ретро, глубокие оттенки — винный, кобальт и изумруд — на состаренной воловьей коже и двойная подошва с новаторским использованием каучука, полученного из бразильской Гевеи, — сочетание отличного вкуса и абсолютной защиты от непогоды.

Выбирать джинсы — у сенсеев японского денима Jacob Cohen и Scissor Scriptor. Осталось лишь разобраться в деталях — яркая этикетка из шкурки пони и строчка в тон или гравировка в форме маленьких красных ножниц и фактурная вышивка — итальянцы порадуют прочностью материала, кропотливой ручной работой и самыми модными оттенками.

Помимо скидки 30 % на весь ассортимент коллекций бутиков Frame, Barrett и Jacob Cohen также будет действовать накопительная система для держателей карт лояльности.

Адреса бутиков Frame Moscow:

Галерея «Модный сезон», Охотный ряд, 2

ТЦ «Крокус Сити Молл», МКАД, 65-66 км, Красногорск, Московская обл.

Галереи «Времена Года», Кутузовский проспект, 48

Адреса бутиков Barrett в Москве:

Галерея «Модный сезон», Охотный ряд, 2

ТЦ «Крокус Сити Молл», МКАД, 65-66 км, Красногорск, Московская обл.

Галереи «Времена Года», Кутузовский проспект, 48

Адреса бутика Jacob Cohen в Москве:

Галереи «Времена Года», Кутузовский проспект, 48

Тэги: Barrett, Frame Moscow, клиентские дни, мужская одежда, скидки