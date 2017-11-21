«Черная пятница» в универмаге TREND ISLAND

24 ноября 2017 года в универмаге TREND ISLAND стартует акция «Black Friday Weekend» и продлится до 26 ноября. На протяжении трех дней одежду, обувь и аксессуары из новых поступлений и коллекций прошлых сезонов можно будет купить со скидками до 70%.

24 ноября, начиная с 18:00, начнется настоящий праздник шопинга: помимо скидок, гостей универмага будут ждать сеты от модных московских диджеев, напитки, угощения, подарки за покупки, лотереи и розыгрыши.

5 причин посетить «Black Friday»:

1. Trends Brands

Скидка 20% на все вещи из актуальной коллекции

2. BB&Burgers

Розыгрыш призов при покупке от 500 рублей. А также возможность получить бесплатный кофе к бургеру при предъявлении флаера.

3. DesignBoom

Скидки до 60% на тридцать лучших европейских брендов, среди которых такие легенды дизайна, как Alessi, Eva Solo, HAY, Menu, MONBENTO, Normann Copenhagen, Present Time, Redecker, REISENTHEL, Remember, SELETTI, SENZ, Suck UK, VITA, Walplus.

4. Cosmotheca

Скидка до 50% на избранный ассортимент

5. Grunge John Orchestra. Explosion

Скидки от 50 до 70%, а также сумка в подарок при покупке любой куртки.

Универмаг TREND ISLAND расположен на 3 этаже ТЦ АВИАПАРК, по адресу Москва, Ходынский бульвар, 4.