Outlet Village Пулково станет участником акции «Черная пятница»

Outlet Village Пулково примет участие во всемирно известной акции Black Friday («Черная пятница»), которая начнется 24 ноября 2017 года и продлится в течение трех дней. Всех покупателей ждут приятные скидки и спецпредложения в магазинах-участниках.

Например, в BOSS при покупке 3 единиц выборочных товаров будет предоставлена скидка 20%, в Michael Kors и Furla – 70% на выделенный ассортимент, а Nike предложит дополнительный дисконт 25% на все. Среди участников акции также: Calipso, Charuel, El Tempo, Eleganzza, Guess, Gecco, Meucci, Shoiberg, Shooga, Tom Tailor.

Термин «Черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах после Дня благодарения, поэтому акция проходит ежегодно в четвертую пятницу ноября и открывает сезон новогодних распродаж.

Не упустите возможность обновить гардероб, приобрести зимнюю обувь или дополнить образ качественными аксессуарами в Outlet Village Пулково. Магазины, не участвующие в акции, традиционно предложат товары со скидками от 30% до 70%.

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 60, корпус 1

Тел.: + 7 (812) 383-90-00

www.ovpulkovo.com

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