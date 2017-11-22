Кутюрная коллекция женской верхней одежды «Shine» от Re-Look Furs

Российский люксовый бренд Re-Look Furs представляет кутюрную коллекцию женской верхней одежды «Shine».

Основатель, дизайнер и идейный вдохновитель бренда Re-Look Furs Наталья Матвеева продолжает объединять традиционность и новизну в своих коллекциях.

Наталья стремится изменить мир с помощью красоты. Природа и лучшие достижения мировой художественной культуры стали для дизайнера ее неисчерпаемым источником вдохновения, а поиск новых форм – движущей силой.

Коллекция «Shine» бренда Re-Look Furs – это результат длительной и кропотливой работы: начиная с изучения и проработки последних модных тенденций, прорисовки и конструктора лекал, подбора пушнины, тканей, фурнитуры и заканчивая выходом коллекции на мировые подиумы и представлением покупателям. В коллекцию вложен не только огромный труд и профессионализм, но и любовь каждого, кто принял участие в создании этой яркой и инновационной истории – от дизайнера до скорняка. Коллекция состоит из ряда базовых силуэтов в новом прочтении – это 90 моделей меховых пальто, полупальто, курток, горжеток, жилетов, среди которых, конечно, есть свои жемчужины.

Цветной мех арктической лисы, характеризующийся максимально густым ворсом, представляет первую группу моделей коллекции. Ярким акцентом этого блока стало изумрудное коктейльное пальто с бирюзовым градиентом и страусиными перьями, выполненное по технологии нашивки полосок меха на двухслойную основу из органзы. «Ювелирная работа» по данной технике позволила изготовить невероятно теплое и в тоже время «невесомое» пальто.

Находкой бренда является инновационная технология вязки жилетов из меха лисы и енота. Это позволяет делать изделия воздушными, женственными и невероятно теплыми.

Роскошные изделия из меха баргузинского соболя составили вторую группу моделей. Презентабельность, шик и комфорт изделий из соболя не нуждаются в особом представлении, однако жилеты и пальто данной коллекции ломают привычные стереотипы, раскрываясь в изяществе линий и современных дизайнерских находках. В моделях коллекции из меха соболя используется преимущественно натуральный, не окрашенный соболь. А это значит, что из множества шкур подбор в единую модель по цвету и седине сможет сделать только мастер высшей квалификации.

Норка открывает третью группу моделей, где были переосмыслены классические силуэты верхней одежды. Среди ряда моделей этой группы выделяется пальто из металлизированного меха. Эффект перелива цветов или “бензинового пятна” достигается путем нанесения на меховую основу металлизированных красящих наночастиц по технологии, разработанной Fendi.

Следующая группа моделей представлена каракульчой, а также ее уникальной разновидностью из Южной Африки – свакарой. Свакара достаточно редкий, ценный мех. В коллекции активно используется как самостоятельный и отделочный материал. Украшением всей коллекции является уникальное коктейльное корсетное платье из свакары. Лицевая сторона изделия инкрустирована изысканными цветами из бисера и шелка, собранными из тесьмы, изготавливаемой вручную в течение месяца.

Мода капризна, мода изменчива, мода требовательна, но коллекция «Shine» бренда Re-Look Furs совмещает в себе современные тенденции и традиционность форм и фактур. А значит парки, кейпы, пончо, пальто из редкой свакары, каракульчи, кашемира, а также джинсовые куртки, декорированные лоскутом из норки в разных цветах и комбинациях, всегда будут актуальны.

Адрес бутика: Москва, Большая Дорогомиловская, 7

Время работы: каждый день с 11:00 до 21:00

Тел.: +7 926 924 11 41

www.re-lookfurs.com

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