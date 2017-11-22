Рождественская кампания RESERVED

Появление Кейт Мосс в кампании RESERVED было только началом сотрудничества с мировыми звездами! В рождественском проекте бренда приняли участие сразу четыре известных модели: Ирина Шейк, Джон Кортахарена, Джордан Данн и Адвоа Абоа.

Героями праздничного видео и фотосессии также стали знаменитости из четырех стран: Диана Коркунова и Карина Истомина из России, Бонни Стрендж, Сванте Вондерманн и Коста Вильямс из Германии, Маркус Батлер и Патрисия Менфилд из Великобритании, а также Зузанна Бийох, Марта Дыкс и Борис Старош из Польши.

В кампании #ReservedForXmas знаменитые модели и звезды Instagram из разных стран представляют зимнюю коллекцию бренда. Источником вдохновения во время создания рождественского ролика были модные фотографии 60-х годов, а праздничное настроение подарила известная во всем мире песня «Jingle Bells». Специально для RESERVED режиссер фильма Гордон фон Штайнер, один из самых востребованных создателей модных видео, сотворил сказочную, яркую и местами сюрреалистичную атмосферу праздников.

В самой коллекции сочетаются главные тренды сезона и рождественские детали. Например, в ней представлены культовые свитера с оленями. Элегантная женская линейка RESERVED — это ультрасовременный взгляд на тенденции 80-х и 90-х годов. Дизайнеры бренда сделали акцент на разнообразии текстур, таких как люрекс, лакированная кожа, элегантный бархат или викторианские кружева, а также разнообразили с помощью выразительных узоров модели классических коктейльных платьев с вырезами, роскошных топов, мини-юбок с молниями и элегантных пальто. Коллекцию дополняет ряд аксессуаров в стиле 80-х годов: шапки-бини с блестками, бархатные перчатки, блестящие чокеры и ботинки с шипами.

В мужской линейке RESERVED представлены модели, сочетающие британскую элегантность и детали современного уличного стиля. Результатом объединения подобных элементов стали костюмы цвета индиго в стиле casual, минималистичные водолазки и классические брюки со спортивными полосами.

Глобальная кампания RESERVED с мировыми звездами является квинтэссенцией атмосферы современного Рождества. Эклектичные образы из последней коллекции бренда идеально вписываются в радостные праздничные моменты, проведенные в приятной компании.

#ReservedForXmas

Режиссер: Гордон фон Штайнер

Backstage/кадры из фильма: Барт Погода

Fashion стилист: Карен Ленгли

Директор по маркетингу — Моника Каплан

Художественный директор — Адам Бабинэк

Тэги: Reserved, Ирина Шейк, праздничная мода, рождественская коллекция