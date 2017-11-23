Бархатные босоножки от Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi представляет новую линию босоножек, призванных подчеркнуть красоту каждой обладательницы заветной пары.

В качестве базовой вещи в гардеробе сильной современной женщины, чей перегруженный график не позволяет чувствовать себя женственной, эти босоножки идеально подойдут на каждый день, а также дополнят любой вечерний образ.

Тонкий ремешок на щиколотке подчеркивает подъем, а миди-каблук гармонично дополняет силуэт без ущерба комфорту. Минимализм линий делает модель актуальной на каждый день.

Босоножки выполнены из элегантного бархата и доступны в классическом черном варианте, а также в пастельных тонах: античном розовом, изумрудном, ванильном и дымчато-голубом.

Розничная цена: около 20 400 руб.

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