Бархатные босоножки от Elisabetta Franchi

23.11.2017 • Шопинг • : 50

Elisabetta Franchi представляет новую линию босоножек, призванных подчеркнуть красоту каждой обладательницы заветной пары.

В качестве базовой вещи в гардеробе сильной современной женщины, чей перегруженный график не позволяет чувствовать себя женственной, эти босоножки идеально подойдут на каждый день, а также дополнят любой вечерний образ.

Тонкий ремешок на щиколотке подчеркивает подъем, а миди-каблук гармонично дополняет силуэт без ущерба комфорту. Минимализм линий делает модель актуальной на каждый день.

Босоножки выполнены из элегантного бархата и доступны в классическом черном варианте, а также в пастельных тонах: античном розовом, изумрудном, ванильном и дымчато-голубом.
Розничная цена: около 20 400 руб.

Тэги: ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest