Невесомое ар-деко в коллекции Triumph

Легендарный немецкий бренд Triumph, который более 130 лет дарит женщинам уверенность в себе, представляет новую коллекцию корректирующего белья Airy Sensation.

Airy Sensation – это линия ультралегких, но при этом эффективно корректирующих моделей – бюстгальтеров, трусиков и боди, созданных из дышащей ткани и тончайшей технологичной сетки. Все модели с сертифицированной системой поддержки груди идеально формируют силуэт, подчеркивая достоинства фигуры. Вдохновением для новой коллекции послужил роскошный и богатый стиль ар-деко, а главным цветом выбран будуарный черный.

В коллекции представлены модели бюстгальтеров с плотной чашечкой, небольшим пуш-ап эффектом, а также минимайзеры.

Плотная чашка Spacer Cup с запатентованной инновационной системой многослойной ткани обеспечивает в 4 раза больше воздухопроницаемости, позволяя дышать полной грудью. Широкое основание бюстгальтеров из нежного сатина придает дополнительную поддержку и создает четко очерченный силуэт, а геометричные панели визуально корректируют фигуру.

В пару к любому бюстгальтеру можно подобрать абсолютно незаметные под одеждой моделирующие трусики-тай, хипстеры или модель с завышенной талией.

Звездой коллекции становится боди Airy Sensation как сочетание высочайшего уровня коррекции с изысканным дизайном. Инновационный материал стягивает талию и моделирует боковые линии, но не ограничивает в движениях.

Коллекция представлена во всех собственных магазинах бренда в России с октября 2017.

Адреса магазинов в Москве:

ТЦ Метрополис, Ленинградское ш., 16а, стр. 4, 2 этаж

ТЦ МЕГА Теплый Стан, Калужское шоссе, 21-й км, +7 903 150 2139

ТЦ Афимолл, Пресненская наб., д. 2, +7 903 150 4186

ТРЦ Vegas, Каширское шоссе, 25 км МКАД, +7 903 150 33 91

ТЦ Город 2, Шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, +7 903 150 3397

Адреса магазинов в Санкт-Петербурге:

ТК Галерея, Лиговский проезд, д. 28/32, +7 903 160 8212

ТЦ Лето, Пулковское шоссе, д. 25, +7 903 160 6243

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