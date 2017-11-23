Невесомое ар-деко в коллекции Triumph

Легендарный немецкий бренд Triumph, который более 130 лет дарит женщинам уверенность в себе, представляет новую коллекцию корректирующего белья Airy Sensation.
Airy Sensation – это линия ультралегких, но при этом эффективно корректирующих моделей – бюстгальтеров, трусиков и боди, созданных из дышащей ткани и тончайшей технологичной сетки. Все модели с сертифицированной системой поддержки груди идеально формируют силуэт, подчеркивая достоинства фигуры. Вдохновением для новой коллекции послужил роскошный и богатый стиль ар-деко, а главным цветом выбран будуарный черный.
В коллекции представлены модели бюстгальтеров с плотной чашечкой, небольшим пуш-ап эффектом, а также минимайзеры.
Плотная чашка Spacer Cup с запатентованной инновационной системой многослойной ткани обеспечивает в 4 раза больше воздухопроницаемости, позволяя дышать полной грудью. Широкое основание бюстгальтеров из нежного сатина придает дополнительную поддержку и создает четко очерченный силуэт, а геометричные панели визуально корректируют фигуру.
В пару к любому бюстгальтеру можно подобрать абсолютно незаметные под одеждой моделирующие трусики-тай, хипстеры или модель с завышенной талией.
Звездой коллекции становится боди Airy Sensation как сочетание высочайшего уровня коррекции с изысканным дизайном. Инновационный материал стягивает талию и моделирует боковые линии, но не ограничивает в движениях.
Коллекция представлена во всех собственных магазинах бренда в России с октября 2017.
Адреса магазинов в Москве:
ТЦ Метрополис, Ленинградское ш., 16а, стр. 4, 2 этаж
ТЦ МЕГА Теплый Стан, Калужское шоссе, 21-й км, +7 903 150 2139
ТЦ Афимолл, Пресненская наб., д. 2, +7 903 150 4186
ТРЦ Vegas, Каширское шоссе, 25 км МКАД, +7 903 150 33 91
ТЦ Город 2, Шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, +7 903 150 3397
Адреса магазинов в Санкт-Петербурге:
ТК Галерея, Лиговский проезд, д. 28/32, +7 903 160 8212
ТЦ Лето, Пулковское шоссе, д. 25, +7 903 160 6243
Тэги: Triumph, женское нижнее бельё, корректирующее белье, осень 2017