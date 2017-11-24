Легендарный французский бренд Cop.Copine представляет зимнюю коллекцию изысканно простых геометричных пальто-трансформеров, парок-капсул, свитшотов с необычной отделкой и авторскими принтами, а также платьев лаконичного кроя – фетиша креативного директора марки Мари Жо де Оливейра. Зимняя коллекция поступит в российские магазины марки уже в ноябре.

Зимнюю коллекцию Cop.Copine отличают детали: едва заметные непосвященным, они способны едва ли не полностью изменить идею той или иной модели. Благодаря необычному структурному крою, навеянному деконструктивистами Европы и Юго-Восточной Азии, откровенно простое массивное пальто легким движением руки превращается в маленькое черное платье, а «глухой» комбинезон со съемными рукавами – в вечерний наряд с красной ковровой дорожки. В погожий день можно снять массивный ворот у военного пальто цвета кэмел и заменить его на шарф, а в метель – переждать непогоду в уютной парке-капсуле с широкими карманами.

Любая деталь кардинально меняет облик той или иной модели коллекции, и это в полной мере относится и к невероятно комфортным свитшотам – особенно моделям с перфорацией в крупный горох или нашивками в виде ярко-алых губ и русалочьих глаз. Некоторые из свитшотов «вытянулись» до бедра и получили в подарок отделку из эко-меха на подоле и рукавах.

В коллекцию также вошли прямые платья актуальных цветов – прежде всего, терракотового и тёмно-синего, комбинезоны с глухим воротником и юбки-колокол из фактурной ткани.

Зимняя коллекция Cop.Copine поступит во все 10 российских монобрендовых магазинов марки уже в ноябре.

Интернет-магазин Cop.Copine: https://copcopine.ru

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