Коллекция осень-зима 2017 от IRO

Мультибрендовый магазин одежды «Гардероб» представляет новую коллекцию французского бренда IRO.

«Французский шик встречается со стилем Нью-Йорка» — IRO черпает вдохновение от женщины, которая не боится экспериментировать со своей внешностью. Братья Лорен и Арик Биттон также являются музыкальными продюсерами, что зажигает их креативность при создании основанного в 2004 бренда модной одежды на каждый день.

Одежда бренда свободная, как дух рок-н-ролла. Коллекции, вопреки ожиданиям, не демонстрируют обилие цвета или чрезмерно авангардный и концептуальный дизайн. Вещи коллекции слегка небрежные, простые, появляется чувство, что вы давно с ними знакомы. Одежда IRO не броска и не вычурна. Это любимый многими европейцами стиль smart casual, немного легкомысленный, но не лишенный изысканности.

Коллекция модной женской одежды осень-зима 2017 от популярного бренда IRO — это сочетание французского шика, небрежности и американской практичности. В лукбуке коллекции — подчеркнуто расслабленные вещи, впрочем, среди одежды, созданной для тех, кто и жить торопится и чувствовать спешит, встречаются предметы, которые наверняка придутся по душе вашей маме.

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