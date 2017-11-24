Новые элегантные образы от L.A.B by Olga Ternovskaya

L.A.B by Olga Ternovskaya

Воплощать последние подиумные тенденции можно и в повседневной жизни. Об этом – в новой коллекции от крымского дизайнера Ольги Терновской и ее бренда L.A.B, который был основан в 2015 году.

Новая коллекция FEELINGS создана только из натуральных тканей, которые дизайнер выбирает в Италии специально под каждый образ. Шелк, хлопок, шерсть, кашемир воплощаются в теплые пальто, элегантные платья, уютные вязаные изделия и воздушные юбки.

Образы L.A.B эклектичны. Они вбирают в себя самое лучшее от классики и последних тенденций, создавая неповторимый букет из элегантности и комфорта. Одно из любимых направлений дизайнера – это брючные костюмы нестандартного кроя, декорированные деталями, которые создают акцент на сексуальности и чувственности.

Об этом свидетельствует светлый образ в коллекции – небесный костюм свободного кроя – своеобразный манифест уверенной, но легкой и нежной женщины.

Дизайнер считает, что можно выглядеть потрясающе каждый день, сочетая разные элементы грамотного подобранного гардероба. Именно поэтому Ольга Терновская в новой коллекции демонстрирует настоящую носибельную классику.

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L.A.B BY OLGA TERNOVSKAYA

Live and Believe. В этой емкой фразе укладывается философия бренда, основанного Ольгой Терновской в 2015 году. Миссия марки заключается в создании гармоничных образов, подчеркивающих женственность и индивидуальность современной женщины. Одежда L.A.B создана для чувственной, гармоничной и смелой девушки, уверенной в себе и своем выборе.



Сегодня это широко известный в Крыму и за его пределами бренд с собственным производством и слаженной командой. В коллекциях представлена широкая линейка женской одежды: пальто, платья, вязаные изделия и многое другое. В 2017 году коллекция дополнена обувью.



Тэги: L.A.B by Olga Ternovskaya, Ольга Терновская, женская мода, осень-зима 2017/18