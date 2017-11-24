MANGO приглашает поклонников принять участие в рекламной кампании

В ближайшие дни MANGO в своем Instagram раскроет некоторые секреты последней работы Марио Сорренти, Эмбер Валлетты, Анны Эверс и Ноа Миллса.

MANGO очень важно мнение поклонников бренда, поэтому в новой кампании им отведена важная роль – они смогут повлиять на различные аспекты кампании через Instagram, например, выбрать аксессуары моделей. Кроме того, они первыми узнают некоторые детали новой кампании, которая увидит свет в феврале 2018 года.

С сегодняшнего дня и до воскресенья 26 ноября команда MANGO и модели Эмбер Валлетта, Анна Эверс и Ноа Миллс будут выходить в прямой эфир в Instagram с канарского острова Фуэртевентура, чтобы показать некоторые сцены и рабочие моменты съемок новой кампании MANGO весна-лето 2018, проходящей под руководством фотографа Марио Сорренти. Звездные модели приоткроют дверь в креативную вселенную съемочного процесса и будут делиться своими впечатлениями в прямом эфире.

Тэги: Mango, Инстаграм, рекламная кампания