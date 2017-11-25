Открытая лекция Бернардо Паоли «Управление в индустрии моды»

Новое направление «Управление в индустрии моды» будет запущено в Школе дизайна РАНХиГС 20 февраля 2018 года. На первом этапе объявлен набор на две программы дополнительного профессионального образования — Fashion Business и Fashion Start-Up. В преддверии начала обучения по новому направлению пройдет цикл открытых лекций, первая из которых состоится 28 ноября. Бернардо Паоли (Bernardo Paoli), руководитель программ и независимый консультант в сфере fashion-образования, ответит на вопрос: «Как начать работать и стать успешным в индустрии моды?».

Направление «Управление в индустрии моды» организовано в Российский академии народного хозяйства и государственной службы с целью создания уникальной профессиональной среды, гибко реагирующей на современные потребности рынка.

Директор Школы дизайна РАНХиГС, основатель и президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко: «Россия — активный участник мировой модной индустрии, но неразвитость механизмов работы и недостаточный уровень квалификации специалистов в этой сфере не дают нам выйти на новый уровень. Школа дизайна запускает направление «Управление в индустрии моды», чтобы в корне изменить сложившуюся ситуацию. Для этого мы создаем не просто образовательную программу, а систему, которая на каждом своем уровне будет формировать для ее участников набор возможностей для развития и профессионального роста. Мы верим, что студенты, которые пройдут у нас обучение, выведут российскую моду на качественно новый уровень».

На этапе запуска направления «Управление в индустрии моды» объявлен набор на две программы дополнительного профессионального образования. Цель программы Fashion Start-Up — научить студентов разрабатывать и воплощать бизнес-идеи в успешные проекты в индустрии моды. Особое внимание на курсе уделяется digital-ресурсам: цифровому маркетингу, социальным медиа и электронной коммерции. Цель программы Fashion Business — подготовить профессионалов, управляющих прибыльным бизнесом в индустрии моды. Выпускники смогут начать карьеру как бренд-менеджеры, байеры, специалисты по маркетингу, ритейл-менеджеры, руководители других направлений в fashion-компаниях. В планах Школы дизайна расширить впоследствии как пул программ, так и уровень подготовки по ним.

Для создания первых программ нового направления Школа дизайна РАНХиГС привлекла независимого консультанта в сфере международного fashion-образования Бернардо Паоли (Bernardo Paoli), в прошлом исполнительного директора одной из старейших и самых престижных европейских школ моды и дизайна — Института Марангони (Istituto Marangoni), расположенной в Милане.

Руководитель программ Fashion Start-Up и Fashion Business Бернардо Паоли: «У итальянских академий моды есть свой уникальный подход к образованию в сфере Fashion. Проработав много лет в Институте Марангони (Istituto Marangoni), постоянно сотрудничая с самыми престижными академиями моды, я решил основать свои программы обучения в Москве, которые ведут студента к тому, чтобы стать специалистом в области модного бизнеса через призму практики. Основополагающим элементом нашей программы является проектная работа, направленная к тому, чтобы у студента сформировались практические, прикладные навыки. Минимум теории, фокус на основные предметы обучения, профессиональное преподавание — это залог успеха нашей методики обучения».

В числе преподавателей — практикующие специалисты индустрии моды. В их числе: Яна Сорокина-Крочери, старший бренд-менеджер российского подразделения Max Mara Fashion Group; Сильвия Леонарди (Silvia Leonardi), международный специалист по работе розничных сетей; Даниэле Индовина (Daniele Indovina), генеральный директор компании Max Mara Fashion Group на территории России.

Набор на первые программы нового направления сопровождается серией открытых лекций. Первая из них — «Как начать работать и стать успешным в индустрии моды?» — состоится 28 ноября в Школе дизайна РАНХиГС. Бернардо Паоли ответит на вопросы: как работает fashion-бизнес в России и в мире? Какие самые востребованные профессии в этой индустрии? Чем отличается бизнес в индустрии моды от бизнеса в других сферах? Как можно зарабатывать деньги в моде? Как можно открыть свой собственный бизнес?

Лекция состоится в Школе дизайна РАНХИГС по адресу: Москва, Пречистенская наб., д. 11, стр. 1, лофт 22. Начало в 19:00.

Вход свободный по регистрации: http://fashion-design.ranepa.ru/lecture-281117.

Подробное расписание открытых лекций, а также информацию о порядке зачисления на программы ищите на сайте http://fashion-design.ranepa.ru/.

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