Музыканты в рекламной кампании CALVIN KLEIN JEANS

Calvin Klein анонсировал новую рекламную кампанию CALVIN KLEIN UNDERWEAR и CALVIN KLEIN JEANS. Проект представляет собой эволюцию бренда CALVIN KLEIN, главный девиз — «Our Family. #MYCALVINS».

Фотограф — Вилли Вандерперре. В первой части рекламной кампании популярная певица Соланж снялась вместе с Blood Orange, Келелой, солисткой Chairlift Каолайн Полачек и электронщиком Адамом Бейнбриджем под псевдонимом Kindness. Герои снялись в рекламной кампании в культовых моделях CALVIN KLEIN UNDERWEAR и CALVIN KLEIN JEANS. Тема рекламной кампании не изменится до весны 2018 года — меняться будут лишь герои и истории.

Кампания #MYCALVINS максимизирует культурное явление «селфи», одна из целей — использование влияния и существующего потребительского поведения для самовыражения.

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