Fashion Day в «Кенгуру»

Уютный радушный прием и согревающая атмосфера ждали гостей салона «Кенгуру» в Москве, на Рублевском шоссе, 40, которые 23 ноября собрались на презентации новых коллекций весна-лето 2018 Chloe и Little Marc Jacobs, организованной совместно с шоу-румом TOTALLOOK — эксклюзивного официального дистрибьютора и поставщика в России европейских марок детской премиум одежды.

Коллекция весна-лето 2018 Chloe ориентирована на девочек с рождения и до 14 лет и является почти полным повторением взрослой. Коллекция выполнена в нейтральных оттенках и сочетает в себе свободные силуэты, полупрозрачные ткани, кружево и цветочные принты.

Коллекция весна-лето 2018 Little Marc Jacobs для мальчиков и девочек от 1 месяца до 14 лет очень дерзкая, сочетает в себе как стиль панк, так и изящество. Девочки в следующем сезоне будут носить озорные принты, неоновые краски, выразительный декор в виде пайеток и глиттера. У мальчиков же яркие акценты на базовых вещах, нашивки, значки и отчетливо выраженный мятежный дух в каждой вещи. Little Marc Jacobs в сезоне весна-лето 2018 — яркая, красочная коллекция, с большим количеством Mini Me моделей.

Также гостям была представлена текущая коллекция Chloe осень-зима 2017 — сочетание изысканности со стильными и удобными силуэтами. Ткань джерси, взятая за основу коллекции, используется как в пальто, так и в платьях серого, синего и кремового оттенков.

Сегодняшние маленькие модницы с гордостью примеряют на себя уменьшенные копии маминых нарядов, еще раз доказывая, что быть женственной и красивой можно в любом, даже самом юном возрасте.

Первыми оценить коллекции пришли: Маша Кожевникова с сыном Максимом, Анжелика, Алиса и Амели Ревва, Ирина Муромцева, Ирина Гринева с дочкой Василисой, Елена Борщева, Мария Бутырская с дочкой Александрой, Ольга Зайцева, Елена Дудина с дочкой Миленой.

